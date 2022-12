Predseda Obce Stará Pazova Đorđe Radinović včera usporiadal tradičnú novoročnú tlačovku v budove ZO Stará Pazova. Netajil sa spokojnosťou, ako sa obec vyvíja vo viacerých oblastiach – od hospodárskej po športovú. Najprv podal súvahu roka 2022 s dôrazom na realizované kapitálne investície, a ako uviedol, obec zaznamenala významný rozvoj a do roku 2023 vchádza bez dlhov a bez nesplatených úverov.

Medzi významné investície v roku 2022 okrem projektu výstavby a rekonštrukcie cestnej siete v Staropazovskej obci, ktorá stála takmer miliardu dinárov, predseda Radinović za veľmi významné považuje príchod svetoznámej nemeckej spoločnosti MTU na výrobu a opravu lietadlových motorov, a spoločnosti Transfera, ktorá je zameraná na domácu a zahraničnú špedíciu.

Veľká expanzia hospodárskeho rozvoja sa očakáva aj v roku 2023. Začiatkom apríla je naplánované otvorenie veľkého nákupného strediska Big Fashion park v Novej Pazove a očakáva sa i príchod slovensko-belgickej firmy Besico, ktorá vybuduje priemyselný park medzi zónou Nová Pazova a Nové Bánovce. Podľa slov Radinovića aj domáce spoločnosti rozširujú svoje pôsobenie. Obecný rozpočet, o ktorom dnes majú rokovať výborníci ZO Stará Pazova, je navrhnutý v sume vyše štyri miliardy, čo je v porovnaní s rozpočtom v roku 2022 o takmer 400 milionárov dinárov viac. Takýto investičný rozpočet prispeje k vývoju Obce Stará Pazova, ktorá je regionálnym lídrom vo viacerých oblastiach.

Na novoročnej tlačovke Radinović oboznámil novinárov aj so zavedením verejnej hromadnej dopravy, ktorá by mala fungovať od mája, o vybudovaní kanalizačnej siete v rámci projektu Zdravé Srbsko, zväčšeniu kapacít v predškolských ustanovizniach, vybudovaní detských ihrísk. Aj v roku 2023 budú pokračovať s investíciami a vkladaniami prostriedkov do sociálnych programov, školstva, kultúry, športu… Pre každú dedinu Staropazovskej obce je naplánovaný program investícii, ktorý je zhotovený na základe potrieb.

Tlačovka sa skončila gratuláciou predsedu Radinovića, aby občania nadchádzajúce sviatky strávili v pokoji a šťastí a zaželal všetkým aj úspešný nový rok.