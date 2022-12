Predvianočné kolo basketbalovej Euroleague v pekných spomienkach zostane vedeniu, hráčom, ale predovšetkým fanúšikom belehradských klubov.

V 15. kole elitnej basketbalovej súťaže totiž za chotárom veľké triumfy dosiahli aj Partizan, aj Crvena zvezda.

Najprv to vyšlo čierno-bielym, ktorí v Istanbule minimálne, ale predsa porazili favorizovaný celok Fenerbahce výsledkom 73 : 72, zatiaľ čo Crvena zvezda, za ktorú nehral nový hráč Facundo Campazzo, vo večernom termíne v Grécku zdolala Olympiacos výsledkom 90 : 86.

Ak sa vrátime k dianiam na palubovkách, najprv sa sústreďme na duel v Istanbule, lebo vo chvíli keď Fenerbahce a Partizan naplno bojovali, Olympiacos a Crvena zvezda iba štartovali.

Populárny Fener lepšie otvoril zápas a v prvej štvrtine na začiatku ihneď získal výraznejší náskok. To hráčov belehradského tímu nezmýlilo, pomaly sa vracali aj keď rival neustále mal náskok. Tak sa prvá časť aj skončila, trojbodovým náskokom pre Fenerbahce.

Na začiatku druhej štvrtiny sa Partizan celkom vrátil, vyrovnal výsledok, a potom sa aj ujal vedenia, nasledovali minúty, keď obaja rivali využívali svoje príležitosti, ale pri konci prvého polčasu znovu viac koncentrácie mali hráči tureckého predstaviteľa a na dlhšiu prestávku šli s náskokom 37 : 33.

V tretej štvrtine sa zdalo, že Fener prelomil zápas, občas mali aj dvojciferný náskok, Partizan mal dosť chýb a v tých momentoch situácia bola ďaleko od ideálnej. Turecké mužstvo dobre hralo v obrane a Wilbekin trafil dve trojky, čo v úplnosti znamenalo, že kontrolujú situáciu. Predsa, Partizan sa konsolidoval a znížil náskok, takže pred začiatkom poslednej desaťminútovky mal iba -6.

V poslednej časti akoby cítiteľná bola nejaká nová energia, ktorú priniesol Aleksa Avramović, Partizan vyrovnal, ujal sa vedenia, ale v záverečnej časti Fenerbahce mal náskok, ktorý sa mu nepodarilo zachovať si. Trafil Avramović zo slobodných hodov a nakoniec po neprecíznych strelách Papapetrou loptu chytil Punter, a tak Partizan triumfoval.

Crvena zvezda triumfovala v Grécku

Úspešný večer pre naše kluby potvrdila Crvena zvezda, ktorá za chotárom porazila ďalšie silné mužstvo, ktoré v tejto sezóne počíta najmenej s F4. Padol Olympiacos a možno povedať, že sa tento zápas trochu podobal na ten v Istanbule. Gréci silne vošli do stretnutia, ujali sa vedenia, Zvezda sa konsolidovala, a potom už duel bol viac-menej vyrovnaný. V druhej štvrtine Olympiacos mal aj +12, kontroloval zápas, ale už pri samom konci druhej štvrtiny červeno-bieli sa rozohrali a celkom sa vrátili do stretnutia. Z dvojciferného manka prišli po -4, čo pred začiatkom druhej časti vlastne bolo zanedbateľné.

Zvezda vlastne veľmi dobre zohrala tretiu štvrtinu, v ktorej vyhrala 24 : 17. V tej Olympiacos ešte raz pridal plyn a snažil sa prelomiť zápas, čo sa mu čiastočne podarilo v prvej časti tretej štvrtiny. Potom už iniciatívu prebrala Crvena zvezda, nie iba, že vyrovnala ale sa aj ujala vedenia. Do poslednej desaťminútovky náš klub vošiel s náskokom 65 : 62. V poslednej štvrtine Belehradčania dominovali, absolútne hrali bez nátlaku, vytvárali dobré šance v útoku a fungovala aj obrana. Tak sa dostali po maximálnych +11, ale Olympiacosu sa podarilo náskok znížiť. Od toho viac nedosiahli, Crvena zvezda úspešne odolávala a nakoniec triumfovala. Veľmi dobrý bol Argentínčan Luca Vildoza a Filip Petrušev za sebou tiež má jeden z najlepších zápasov v sezóne. Ako sme spomenuli, veľká posila Zvezdy Facundo Campazzo tentoraz nehral, lebo zatiaľ nemá licenciu.

Naši predstavitelia do konca roka v Euroleague zohrajú ešte jeden zápas. Partizan sa 29. decembra doma stretne s Bayernom, kým Crvena zvezda 30. decembra uvíta Barcelonu.

Červeno-bieli majú skóre 8-7 a sú na pozícii osem, ktorá garantuje play-off, kým Partizan po triumfe proti Anadolu Efes porazil ďalšieho predstaviteľa Turecka Fenerbahce a so skóre 6-9 vlastní 13. miesto. Nezabudnime však na to, že Partizan dosiaľ nešťastne prehral v niekoľkých zápasoch, ale sám je na tom na vinne. Situácia by na tabuľke bola príjemnejšia, keby lepšie zohrali záverečné minúty proti Valencii, Lyonu, Baskonii a iným.