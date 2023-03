Aj tohto roku žiaci a učitelia Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prichystali dobročinný program. Tento humanitárny program bol organizovaný s cieľom dobrovoľného finančného príspevku pre školské potreby žiakov tejto školy.

Školský program sa uskutočnil 21. marca v sieni Slovenského vojvodinského divadla. Žiaci vyše hodiny tancovali, recitovali, predstavili sa aj znalosťou cudzích jazykov, hrali na nástrojoch, veselo si pospevovali a hrali sa s Rubikovou kockou a predostreli zručnosti v speedcubingu. Na tento program si preniesli kúsok života v škole, vlastnú prácu a jej výsledky, zábavu či spoločenský život, dávku veselosti, detskej hravosti a tvorivosti.

Na úvod sa prítomným v hľadisku, a tých bolo viac ako bolo stoličiek na sedenie, prihovorila riaditeľka školy Dr. Zdenka Dudićová. Vyzdvihla, že „tak, ako býva zvykom každý rok, petrovská škola pripraví bohatý, pestrý program, ktorý je zameraný na humanitárne ciele. Naši žiaci v škole získavajú nielen teoretické poznatky, ale dokážu vytvoriť i zaujímavé recitačné, spevácke, hudobné, tanečné či iné schopnosti a talenty vám prednesú v dnešnom programe. Na záver chcem vyjadriť srdečnú vďaku a uznanie všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa podieľali na dnešnom programe, a všetkým vám za ľudské porozumenie, dobročinnosť a túžbu obdarovať, potešiť a urobiť radosť.“

Dudićová pokračovala: „Doba, v ktorej žijeme, vnucuje niektoré nové hodnoty a priority, ale to nie je dôvod nezachovať si vieru v prvotné hodnoty ľudstva: ľudskosť a empatiu. Keď pomáhame druhým, pomáhame tým aj sebe, pretože dávaním si uvedomujeme, že poriadok dobra vo svete nastoľuje naše vlastné konanie a pocit, ktorý vzniká, keď pomáhame druhým, čo nás napĺňa radosťou a šťastím. Účelom vzdelávacích inštitúcií, ako je tá naša, je práve to – rozvíjať empatiu u detí každého veku. Ak dieťa nepociťuje nešťastie a smútok iných, nemôže sa z neho vyvinúť zdravá osobnosť. Účasť na takýchto projektoch podpory a pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú, ich tomu učí. Najkrajším možným spôsobom. Preto sme tu dnes. Podporovať, pomáhať a robiť radosť. Aby sme skromne prispeli k spoločnému dobru. Byť užitočnými členmi našej malej komunity. Ak týmto činom urobíme radosť aspoň jednému dieťaťu, dosiahli sme svoj cieľ.“

Vstup na program bol zdarma, ale prítomní rodičia prejavili svoju štedrosť tým, že svojím dobrovoľným príspevkom podporili petrovských žiakov. Z dobrovoľných príspevkov sa nazbieralo 69 100 dinárov.

Ako sme sa dozvedeli, tieto peniaze budú použité pre deti zo slabšie situovaných rodín. O tom rozhodne tím pedagógov. Prevažne z týchto peňazí zabezpečuje aj oblek pre maturitný večierok, alebo sa zaplatia výlety pre takýchto, ale aj usilovných žiakov.