Už sme hádam všetci pochopili, že v kontexte pandémie už dávno nejde (ako vôbec niekedy aj išlo) iba o ochranu zdravia ľudí. Nedávno člen Krízového štábu Branislav Tiodorović jasne vyhlásil, že lockdown nebol potrebný a nemal reálne opodstatnenie. Na všetky problémy, ktoré stlmenie a zastavenie hospodárstva spôsobí, upozorňovali mnohí, ale v tom období boli jasne deklarovaní – konšpirační teoretici. Predsa toto spojenie by sme mohli nazvať primeranejšie – prebúdzanie vedomia, ale to si buď uvedomíme, alebo nie. Preto sa parafrázovaný výrok Davida Ickea, že je svet celok iný v porovnaní s tým, ako si ho predstavujeme, zdá veľmi pravdivý.

Pre pandémiu, ktorú čoraz menej spomíname, je vstup na územie USA zakázaný všetkým nezaočkovaným osobám, medzi nimi aj Novakovi Đokovićovi, ktorý tak ani tentoraz nemohol účinkovať na turnaji Indian Wells a z rovnakých dôvodov neúčinkuje ani na ďalšom Masters turnaji v Miami.

Aká je logika v tom – ťažko vysvetliť. Americký prezident Biden ohlásil, že 11. mája budú zrušené opatrenia. Prečo práve vtedy? Ako môžu predpokladať, čo sa dovtedy udeje? Ak je situácia stabilná, prečo nezrušiť aj skôr? Otázky klásť je celkom legitímne a na to stále máme právo.

Tak keby Indian Wells a Miami Open prebiehali v máji, Novak by do USA mohol cestovať a na týchto turnajoch hrať. Z druhej strany – potom asi bude môcť hrať na turnajoch v Amerike neskoršie v roku, napríklad na US Open či na masters turnaji v Cincinnati?

Novak pre tieto dôvody znovu padol z prvého miesta ATP poradovníka, na ktoré sa dostal Španiel Carlos Alcaraz po triumfe v Indian Wells. Španiel naozaj hrá veľmi dobre, pre neho by bolo dôležité, aby sa vyhol zraneniam, ktoré poznačili jeho kariéru v predchádzajúcich mesiacoch. V tom prípade by sme na scéne mali nového veľkého tenistu, ktorý má šancu dosiahnuť aspoň časť z toho, čo v predchádzajúcich desaťročiach vykonávali Nole, Rafael Nadal a Roger Federer.

Traja naši tenisti sú v druhom kole

Keď sa vrátime k turnaju v Miami, ktorý sa začal v nedeľu, treba spomenúť, že naši tenisti, ktorí na ňom účinkujú, dobre pochodili.

László Györe v prvom kole prekonal Aleksandra Vukića z Austrálie výsledkom 6 : 2, 7 : 6, v druhom smeruje na Jannika Sinnera z Talianska, inak desiateho nasadeného na tomto podujatí.

Dušan Lajović tiež vyhral v prvom kole nad niekdajšou svetovou jednotkou Andym Murraym 6 : 4, 7 : 5. V druhom kole zohrá s Američanom Maximeom Cressyom a v prípade úspechu aj v tomto stretnutí sa potenciálne v treťom kole stretne práve so spomenutým Alcarazom.

Miomir Kecmanović, 29. nasadený, v prvom kole bol voľný, v druhom smeruje na Francúza Uga Humberta. Pre zranenia od súťaže upustil Filip Krajinović, takže v boji o vysoké umiestnenia zostávajú traja naši športovci.

V dámskej konkurencii nie sú tenistky zo Srbska, šancu mala Olga Danilovićová, ale neuspela v kvalifikácii.

V mužskej dvojhre titul z roka 2022 obhajuje Carlos Alcaraz, v dámskej dvojhre Poľka Iga Świątek, ale ona pre zranenie na vydaní 2023 neúčinkuje.

Po americkom turné nasledujú podujatia zo série 250, ale už 8. apríla odštartuje Monte-Carlo Masters, na ktorom hrať bude aj Novak Đoković. Dámy sa na Masters podujatia vracajú v Madride koncom apríla.