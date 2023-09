Hudobník, kultúrny dejateľ a mediálny pracovník Želko Kolárik z Vojlovice, medzi priateľmi známejší ako Žex, zomrel dňa 9. septembra v Bratislave.

Narodil sa 1. augusta 1969 v Pančeve. Už vo včasnej mladosti sa začal zaoberať rockovou hudbou a v 80. rokoch bol zakladateľom a členom pančevskej skupiny Had. Neskoršie pôsobil v skupine Rif Raf, s ktorou vystupoval aj na Gitariáde v Zaječari. Najväčšiu popularitu získal ako vedúci hudobnej skupiny Marienfeld, ktorú založil roku 2004 ako vlastný autorský projekt a nahral s ňou dva albumy: Nemôž tancovať, nemôž spievať, môž len počúvať a 1868 – 2008. V skladbách skupiny Marienfeld Kolárik spojil hardrockovú hudbu s veršami v slovenčine a záujem širšieho obecenstva vzbudil najmä videoklip pre baladickú pieseň Vôľu nemám (spolu so speváčkou Avou Máriou Zdravkovićovou), ktorý bol premietaný aj v programe MTV Adria. Jeho skupina Marienfeld koncertovala v slovenských prostrediach vo Vojvodine, ako aj v Pančeve a Belehrade, kde roku 2012 zvíťazila na súťažnom rockovom festivale BARF. Jedna pieseň skupiny Marienfeld (Fajn) bola zaradená do hudobného vydania (CD) s názvom Mak & Vzlet, ktoré vyšlo roku 2013 ako osobitná príloha mládežníckeho časopisu Vzlet.

Zaoberal sa aj slovenskou ľudovou hudbou a spolupracoval s vojlovickým SKOS Detvan, v rámci ktorého založil ženskú spevácku skupinu Jahoda a nahral s ňou niekoľko skladieb pre hudobné vydanie Razglednica (CD, RTV Pančevo 2003). V určitom období pracoval v Slovenskej redakcii RTV Pančevo a robil aj grafickú úpravu a montáž videozáznamov a dokumentárnych filmov pre belehradský Medija centar. V posledných rokoch žil a pracoval v Bratislave.

Česť jeho pamiatke.