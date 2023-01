Fínsko počas pandémie Covid-19. Mestské kaviarne a pohostinné podniky sú zatvorené, ale v jednom bare sa predsa stretávajú traja chlapi v stredných rokoch a pri víne si vymieňajú osobné príbehy a skúsenosti.

Ide o dej zatiaľ posledného filmu fínskeho režiséra Miku Kaurismäkiho s názvom Gracious Night (v origináli Yö armahtaa). Majiteľ baru Heikki napriek zákazom uvíta svojho známeho, zdravotného pracovníka Ristu, ktorý po návrate z nočnej služby prichádza na pohár vína. Čoskoro sa k nim pripojí tretí, neznámy chlap, ktorý hovorí, že práve v túto noc očakáva narodenie svojho vnúčaťa a potrebuje nabiť baterku v mobile. Ale vysvitne, že neznámy chlap nehovorí pravdu.

Mika Kaurismäki je starším bratom režiséra Akiho Kaurismäkiho a prvé filmy realizoval začiatkom 80. rokov minulého storočia. Je jedným zo zakladateľov filmového festivalu Midnight Sun, ktorý sa usporadúva od roku 1986 vo Fínsku. Počas 90. rokov Mika Kaurismäki sa presťahoval do Brazílie a režíroval niekoľko filmov inšpirovaných touto juhoamerickou krajinou: Amazon (1990), Tigrero (1994), Sambólico (1996), Moro no Brasil (2002) a Brasileirinho (2005). Jeho zatiaľ najdrahšou produkciou bola romantická dráma L.A. Without a Map z roku 1998.

Filmy Miku Kaurismäkiho sa vyznačujú zvláštnym, temným humorom a pomalším dramatickým tempom. Osobitnou oblasťou záujmu tohto autora sú biografické a dokumentárne filmy.