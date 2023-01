Pojem Krajina – Nekrajina (v origináli Neverland) by vám mohol niečo hovoriť, ak ste v detskom veku čítali knihu Jamesa Matthewa Barrieho Peter Pan. Pre tých, čo príbeh knihy nepoznajú, stačí vedieť, že je to detská rozprávková knižka, kde sa viaceré deti z Londýna na čele s malým zahriaknutým Petrom dostanú do rozprávkovej Krajiny – Nekrajiny. Tam zažijú množstvo dobrodružstiev a porazia zlých pirátov.

Kto predsa knižku nečítal, mohol však pozerať viaceré filmové spracovania. A sfilmovaný bol nespočetne veľa ráz. Najznámejšia je ale asi jeho animovaná Disneyho verzia alebo Spielbergov film Hook. Skrátka, tento príbeh dobyl celý svet.

No a kde vlastne leží tá tajuplná Krajina – Nekrajina, kde na vás čaká toľko fantastických dobrodružstiev? Je to „druhá zákruta doprava a potom až do rána rovno“. Peter Pan je oslavou detskej fantázie a magického vnímania sveta.

„– A kde to vlastne sme? – V Krajine – Nekrajine. Je to miesto, kde sa rodia sny. Nie je na žiadnej mape. Musíš ho nájsť vo svojom srdci.“ Je to len jedna z replík z nového predstavenia pre všetky generácie pomenovaný Príbeh Krajiny – Nekrajiny, ktorého premiéra bola včera večer v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci. Toto predstavenie zapadá do divadelnej sezóny 2022/2023.

Autorsky a režijne sa za toto predstavenie podpisuje Katarína Mišíková-Hitzingerová zo Slovenska a jej asistentom réžie je Ján Privizer. Predstavenie je voľne inšpirované J. M. Berriem a jeho príbehom, takže v tomto petrovskom predstavení je príbeh vyrozprávaný svojským spôsobom.

Autorom hudby je Kristián Druga, scénografiu a kostýmy navrhla Silvia Svákusová, obidvaja zo Slovenska, a grafiku, dizajn a animácie Andrea Merníková-Šimonová. Výrobu scény mal na starosti Ondrej Mištec, animácie a svetlo Peter Čáni a animácie a zvuk Jaroslav Zima, fotografie Ondrej Pavčok, choreografiu tancov Michaela Šelingová, choreografiu šermu Štefan Lengyel, rekvizity Nataša Simonovićová a inšpicientkou bola a predstavenie viedla Miroslava Blažićová.

V tomto predstavení si zahrali: v postave Petra Pana Aleksandar Kolár, Jamesa Hooka Jaroslav Marčok, Zvonilky Katarína Kalmárová, Wendy Jana Čižmanská. V Družine Petra Pana sú aj Dora – Lana Ivaniševićová, Antónia – Petra Sirácka, Robin – Milan Majera, Evelin – Mia Majerová, Judy – Daniela Filipovićová a v družine Jamesa Hooka si zahrali Disko Šerifa Ján Bohuš, Taripa Kristián Križan, Beatris Andrea Miháľová a Fortunu Irena Ilićová.

Vlastne hlavnou myšlienkou predstavenia Príbeh Krajiny – Nekrajiny je asi to, že v živote človeka je potrebná fantázia. Bez nej je život oveľa nudnejší. V sprievodnom afiši o inscenácii sa uvádza, že „detstvo nemá limity. Hravosť a spontánnosť dáva našim životom pomocou hier tú najsilnejšiu motiváciu, prečo žiť a plniť si sny. Vďaka deťom, ktoré nevnímajú čas, ktorý naháňa nás všetkých potrebujeme ich Krajinu – Nekrajinu, v ktorej mladosť znamená radosť. Nezabíjajme dieťa v nás.“