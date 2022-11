Budúcnosťou médií, či elektronických, či tlačených, sú digitálne platformy – záver je včerajšieho seminára uskutočneného v Kovačici.

Seminár Informovanie v jazykoch národnostných menšín národnostných spoločenstiev v Banáte zorganizoval portál Oko info Kovačica a zúčastnili sa ho predstavitelia lokálnych, ale aj regionálnych médií, ktoré informujú aj v jazykoch národnostných menšín.

Účastníci jednodňového seminára hovorili o témach, ktoré ich najviac trápia, zároveň si vymenili skúsenosti, poradili a navzájom prišli k spoločným záverom, že sa aj elektronické médiá, teda televízia a rozhlas, ale aj tlačené, pomaly, ale iste presúvajú na digitálne platformy. Úplne všetci účastníci seminára potvrdili skutočnosť, že médiá, v ktorých pracujú posledné roky, svoje obsahy zdieľajú aj prostredníctvom webových stránok a najnovšie aj prostredníctvom spoločenských sietí. Vyžaduje si to doba, a ak chceme existovať, musíme držať krok so súčasnou dobou a technológiami. Toto obzvlášť platí pre mladých ľudí, ktorí už sotvaže sledujú tradičné elektronické médiá, uzhodli sa všetci prítomní mediálni pracovníci.

Frekventanti seminára sa zmienili aj o výzvach, ktorým čelia, a to je získavanie informácii v jazykoch národnostných menšín, dotkli sa aj témy uprednostnenia jednotlivých médií, ako aj zasieťovania jednotlivých médií, resp. o výmene informácií medzi sebou, či to vidia ako výhodu alebo skôr ako nevýhodu. Seminár bol rozdelený do 6 tematických celkov a organizátori avizovali, že je toto iba začiatok usporadúvania takýchto a podobných seminárov, keďže sa tento prvý, takpovediac pilotný seminár, ukázal ako opodstatnený a užitočný.

Projekt podporil Pokrajinský sekretariát pre kultúru a informovanie.