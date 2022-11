Dnes je Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách, ktorý prebieha v rámci svetovej kampane 16 dni aktivizmu boja proti násiliu na ženách. Ustanovila ho OSN v roku 1999.

Každoročne v období od 25. novembra do 10. decembra sa do celosvetovej kampane zapája vyše 5 000 organizácií vo viac ako 180 krajinách so žiadosťou o zrušenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách.

Pokrajinský Ústav pre rodovú rovnosť informuje, že od začiatku toho roka v našej krajine o život prišlo 25 žien. Páchateľom bol najčastejšie manžel alebo nemanželský partner, syn alebo iný člen rodiny.

„K vražde žien dochádza najčastejšie vtedy, keď žena opustí partnera alebo si partner myslí (oprávnene alebo nie), že je mu neverná. K vražde dochádzalo najčastejšie v spoločnom byte či dome obete a páchateľa, teda tam, kde má byť žena najbezpečnejšie – v rodine,” uvádza sa v správe ústavu.

Tieto údaje nám hovoria, že medzi našou verejnosťou je stále rozšírené povedomie o tom, že násilie je súkromnou a rodinnou záležitosťou a že sused zavolá políciu skôr kvôli hluku, ktorý produkuje hlasná hudba, než kvôli domácemu násiliu. Výskum tiež naznačuje, že takmer každej vražde žien sa dalo predísť, pretože jej predchádzalo dlhodobé násilie a často otvorené vyhrážky vraždou.

Z tohto dôvodu aj Ústav pre rodovú rovnosť apeluje na občianky a občanov, aby okamžite a efektívne reagovali na každú situáciu násilia.