Skončená je najzaujímavejšia druhá futbalová liga sveta – anglický Championship. Skončená je regulárna časť súťaže a pred nami je ešte play-off, ktorá ponúkne aj posledného účastníka Premier ligy v sezóne 2024/2025.

Najdôležitejšie je to, že sa po 22 rokoch do elitnej triedy ostrovského futbalu vracia Ipswich Town, ktorý fantastickým spôsobom ukončil vynikajúcu sezónu.

Populárni Tractor Boys v poslednom kole na domácej pôde výsledkom 2 : 0 prekonali Huddersfield Town a ako druhý tím Championshipu do Premier ligy postupujú priamo, bez play-off. Ich výkon je naozaj výborný, lebo len pred rokom sa v tomto meste hrala tretia liga, keďže Ipswich bol účastníkom League One.

Na konci minulej sezóny totiž Ipswich tiež finišoval na druhom mieste a spolu s celkom Plymouth postúpil do druhej triedy.

Od začiatku sezóny 2023/2024 hrali v dobrom rytme a v konkurencii mužstiev v lige im takmer nikto nedával šancu takto úspešne finišovať.

Keď do úvahy berieme aj financie, ktoré dnes vo futbale kolujú, je ich výkon ešte väčším úspechom. Vedenie a tréner Kieran McKenna totiž do tímu investovali len trochu menej ako päť miliónov eur a bez ohľadu na to budú v novej sezóne premierligovým klubom.

Práve McKenna je aj najlepším trénerom Championshipu v tejto sezóne a v ideálnom tíme sezóny je aj ich futbalista Leif Davis.

Ipswich do posledného kola vošiel s náskokom pred tretím Leedsom a sám rozhodoval o svojom osude.

Do PL by postúpili aj bez triumfu v prípade keby aj Leeds nevyhral. Udialo sa však celkom opačne, Ipswich rutinovane triumfoval, kým Leeds prehral proti Southamptonu, ale aj tak oba celky poputujú do play-off, Leeds ako tretí a celok Southampton ako štvrtý. Pridajú sa im aj piaty WBA a šiesty Norwich City.

Zaujímavý aj boj o záchranu

Okrem boja o postup do PL a play-off, veľmi zaujímavý bol aj boj na druhom konci tabuľky. Od skôr je známe, že z ligy vypadol Rotherham United a pred poslednými zápasmi ohrozených bolo až päť celkov.

Nakoniec vypadli tí, ktorí pred ním aj boli pod čiarou – Birmingham City a Huddersfield Town. Spomenuli sme, že Huddersfield prehral proti Ipswichu, ale aj v prípade triumfu by vypadol, lebo mal o tri body menej ako rivali.

Tak populárni Terriers v budúcom roku budú hrať v tretej lige a len pred piatimi rokmi boli v Premier lige… Pridal sa im nakoniec aj Birmingham City. V októbri v čele s trénerom Johnom Eustaceom boli šiesti a na pozícii, ktorá garantuje play-off. Majitelia sa rozhodli dať mu výpoveď a priviedli Waynea Rooneyho, ktorý do januára na pätnástich zápasoch získal desať bodov.

Potom zmenili aj niekdajšieho anglického útočníka, postu sa ujali ešte niekoľké tréneri, ale sa Birmingham aj tak nezachránil. Keď sa všetko zhrnie, Birmingham City zaslúžene vypadol a v tretej triede anglického futbalu bude hrať prvýkrát po roku 1995. Zvlášť je zaujímavo to, že Birmingham vypadol a svojrázne ich do tretej ligy vyprevadil práve Eustace, ktorý neskoršie prebral Blackburn a v poslednom kole si s týmto celkom vybojoval záchranu…

Okrem Championshipu sú skončené aj League One a League Two, čiže tretia a štvrtá liga. Do Championshipu sa konečne vracia Portsmouth, ale aj Derby County, klub, ktorý bojoval s veľkými finančnými problémami.

Okrem týchto celkov, tretieho ponúkne play-off a víťaz dodatočných zápasov.

Zo štvrtej ligy do tretej postúpili Stockport County, ktorý len nedávno bol v až šiestej lige, ako aj Wrexham (tiež dosiahol dve promócie za dva roky) a Mansfield Town.

V elitnej Premier lige je dokonca ešte niekoľko kôl, konkrétne dva, ale aj zmeškané zápasy z predchádzajúcich.

Sheffield United sa vracia do druhej ligy a veľká je pravdepodobnosť, že sa mu pridajú aj ďalšie dva celky, ktoré práve vlani do PL postúpili – Burnley a Luton Town.

Akokoľvek, záverečné kolá budú veľmi zaujímavé, ale od anglického futbalu sme (ani tentoraz) menej neočakávali.