Po skončení uplynulej volejbalovej sezóny 2023/2024 členovia Volejbalového klubu Kulpín včera večer vycestovali do Holandska. Pobudnú tam do 22. júna a zúčastnia sa volejbalového turnaja. Do Holandska odcestovali hráči prvého mužstva VK Kulpín,...