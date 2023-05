Čítací a vzdelávací spolok Pokrok bol tou hybnou silou v Kovačici, ktorá, v rámci svojich možností nielenže podporovala všetky spoločenské a kultúrne podujatia, ale bola i nositeľkou a iniciátorkou mnohých.

„Sto rokov je značná doba v živote každého národa, je významnou udalosťou v každom kultúrno-osvetovom vzdelávaní. A v tomto roku Kovačica oslávi sté výročie založenia Čítacieho a vzdelávacieho spolku Pokrok. Je najvhodnejšia chvíľa pripamätať si časy jeho založenia, pôsobenia. Pokrok bol podnecovateľom či hybnou silou Kovačičanov v tom období. Z Pokroku vzchádzali odvážne myšlienky, čestní a šľachetní ľudia, ktorí majú nezastupiteľné miesto v našich spomienkach. Avšak my Kovačičania akoby sme si neverili. To, čo máme, to vlastné, si nevážime. Práve to bolo dôvodom a motiváciou vydať túto knižku. Chcel som zmapovať činnosť Pokroku a poodhaliť vynikajúce osobnosti, jednotlivcov, ktorí, skúšaní dobou, no hnaní vlastnou túžbou a odhodlaním napredovať, významne poznačili včerajšok Kovačice. Všetci si zasluhujú veľkú úctu a poklonu,“ napísal na úvod knihy Čítací a vzdelávací spolok Pokrok Kovačica, ktorej zostavovateľ je Ján Jonáš.

O dejinách spolku Pokrok kedysi písal v Hlase ľudu aj Michal Babinka a svoj text začal nasledujúcimi vetami: „Kedysi pred 1. sv. vojnou Dr. Ján Petrikovich povedal: „Škoda nám len desať takých Gábrišovcov, ľahko by sa mohlo v Kovačici pracovať.“ Takúto charakteristiku si Ján Gábriš zaslúžil, v prvom rade svojou prácou na zakladaní Čítacieho a vzdelávacieho spolku, neskôr Kultúrno-osvetového spolku. A založiť taký spolok nebolo ľahké tak v Kovačici, ako aj v podobných hraničiarskych obciach. Bolo úplne nemožné počas Rakúsko-Uhorska, tak pred rokom 1872, ako aj po roku 1872 (keď bola zrušená Vojenská krajina – hranica) založiť jeden slovenský spolok.“ A potom dopodrobna zmapoval vznik a pole pôsobenia tohto spolku, ktorý v rokoch 1921 – 1945 existoval v Kovačici ako čítací a vzdelávací a potom v období 1945 – 1958 ako kultúrno-osvetový spolok.

Ján Jonáš sa v tejto knižke pokúsil zozbierať materiály, ktoré sú späté s Pokrokom a podáva ich v hrubej nespracovanej podobe, ale prehľadne s uvádzaním zdrojov, kde tie materiály boli uverejnené, buď knižne, alebo časopisecky. V brožúre je aj množstvo reprodukovaných originálnych dokumentov, notových záznamov a fotografií. Podstatnú časť publikácie tvorí aj prehľad najvýznamnejších aktivistov, dokonca aj celých rodín, ktorí sa pričinili, aby Pokrok prežil dlhé roky. Nakoniec je aj záverečné slovo autora a fotopríloha biografického spracovania osobnosti Jána Gábriša Kovačického, ktoré vychádzalo na pokračovanie v Hlase ľudu roku 1952 a je z pera Michala Babinku.

Knižku Jána Jonáša Čítací a vzdelávací spolok Pokrok Kovačica spoločne vydali Obecná knižnica v Kovačici a Združenie Mihajla Pupina Idvorského v Kovačici. Táto publikácia rozmerov 21 x 15 cm, vytlačená na ofsetovom papieri, zlepená do mäkkej väzby, v rozsahu 112 strán, vyšla s vročením 2021. V náklade 300 kusov ju vytlačila tlačiareň Jeftina štampa v Zemune, hoci sa v závere uvádza, že ju vytlačila tlačiareň Grafos internacional v Pančeve.