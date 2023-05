„Najväčšou chybou ľudí dnes je, že sa hlásia k lekárovi, až keď sa začnú cítiť zle, alebo ich niečo bolí,“ slová sú gynekologičky Dr. Laurety Onč Ekovoje, ktorá už dlhé roky pracuje v Dome zdravia v Zreňanine a od apríla 2022 je majiteľkou gynekologickej ambulancie La mama v Uzdine. Ako hovorí, cieľom otvorenia tejto ambulancie bolo pomôcť a sprístupniť ženám vyšetrenie, aby sa načas dozvedeli pravdu o svojom zdravotnom stave. Dr. Laureta propaguje preventívne prehliadky, ktoré sú tým najlepším spôsobom, ako odhaliť vážne ochorenia vo veľmi skorom štádiu, čo niekomu môže aj zachrániť život.

„Veľký význam pre zníženie mortality a rané odhalenie nádorových ochorení má skríningový onkologický program karcinómu krčka maternice. V Srbsku sa tento program realizuje od roku 2013, a to znamená, že sa v určitom veku povolávajú osoby, ktoré aktuálne nemajú žiadne problémy, na preventívne gynekologické prehliadky. Obdobie, ktoré je najcitlivejšie na karcinóm krčka maternice, je u žien vo veku od 25 do 65 rokov. Od tých 25 rokov ženy sú pozývané každý tretí rok na preventívne prehliadky, aby si skontrolovali zdravie.“

Ako Dr. Laureta hovorí, vyšetrenie zahŕňa PAP test a to je metóda na vyhľadávanie predrakovinových štádií a rakoviny krčka maternice.

Pri vykonávaní tohto testu gynekológ použije kefku, ktorou potom odoberie ster z povrchových buniek krčka maternice. Tie bunky sa dajú na podložné sklíčko a cytológ následne pomocou mikroskopu hodnotí, či sú prítomné zmeny buniek typické pre rakovinu.

„PAP test je veľmi dôležitý, lebo je niekoľko etáp, ktoré predchádzajú rakovine krčka maternice, a ak skríningom cez tento test zistíme, že je krček maternice v predrakovinovom stave, choroba je liečiteľná. To znamená, že žena po vyliečení môže normálne ďalej žiť a rodiť deti, lebo to nie je ešte rakovina, to je len predrakovinový stav.“

Primárnou príčinou rakoviny krčka maternice je infekcia ľudským papilomavírusom, inak nazývaným aj ako HPV vírus. Ako Dr. Do Laureta hovorí, dnes do sexuálnych vzťahov mladí vstupujú veľmi skoro a často menia partnerov. Pritom je najväčším problémom, že do tých sexuálnych vzťahov vstupujú bez ochrany a to je automaticky jedným z najbežnejších spôsobov prenosu HPV vírusu, ktorý vyvoláva rakovinu krčka maternice. Žena najčastejšie ani nevie, že sa nakazila vírusom, lebo ak to nie je veľmi silná infekcia, neexistujú žiadne špeciálne príznaky. Preto sa robia skríningy, aby vírus odhalili, práve kým nie sú prítomné príznaky a kým sa dá liečiť. U niekoho potrvá od 5 až 10 rokov po infikovanom pohlavnom styku, aby sa zjavili prvé príznaky. Inkubácia závisí od mnohých faktorov vrátane imunity a preto je to veľmi individuálne, kedy sa ten prvý príznak ochorenia prejaví.

Prevencia je najlepšia liečba a preto Dr. Laureta týmto spôsobom apeluje hlavne na mladých, aby si dali na seba pozor a používali ochranu.

Fotky: z archívu Dr. Laurety Onč Ekovoju, Freepik