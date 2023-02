Každý z nás má svoj obľúbený produkt na ošetrenie tváre, ale treba si uvedomiť, že s vyživovaním pokožky treba začať zvnútra. Staršie kožné bunky sa neustále vylučujú a nahrádzajú, čo znamená, že na podporu tohto rýchleho obratu je nevyhnutný stály prísun živín.

Výživa pre zdravú a krásnu pleť znamená v prvom rade vyváženú stravu s vitamínmi a minerálmi, ktoré zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. To znamená, že akokoľvek sa tomu môžeme snažiť odolať, naša pokožka bude prirodzene starnúť.

Vráskam a stareckým škvrnám sa nedá vyhnúť, ale starnutie pokožky môže urýchliť aj nesprávna strava. Doprajte svojej pleti dobre a optimalizujte svoju výživu jedením pestrej a vyváženej stravy. V nasledujúcich riadkoch si prečítajte ktoré živiny prospievajú vašej pokožke.

Esenciálne mastné kyseliny, ako sú omega-3, pomáhajú vašim bunkám zostať hydratované. Okrem toho, omega-3 môžu pomôcť znížiť zápal vo vašom tele. Antioxidanty a fytonutrienty pomôžu chrániť bunky znížením voľných radikálov v tele. Hlavným zdrojom omega-3 sú ryby, ľanové a chia semienka, vlašské orechy, mandle a repkový alebo sójový olej.

Konzumujte potraviny, ktoré sú bohaté na vitamín C. Niektoré druhy ovocia a zeleniny obsahujú nielen antioxidanty, ale obsahujú aj zdravé množstvo vitamínu C. Vitamín C môže pomôcť v boji proti vráskam. Niektoré z najlepších potravín pre pokožku, ktoré obsahujú vitamín C, sú citrusové ovocie, paprika, brokolica, jahody a kivi.

Vitamín E hrá kľúčovú úlohu pri ochrane pokožky pred oxidačným poškodením a najmä pred predčasným starnutím. Potraviny s vysokým obsahom vitamínu E zahŕňajú mandle, avokádo, lieskové orechy, píniové oriešky a slnečnicový a tekvicový olej.

Zaraďte zinok do svojej stravy. Pravidelný príjem zinku je odporúčaný v prípade mnohých kožných ťažkostí. Zinok prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom spôsobených voľnými radikálmi. K bohatým zdrojom zinku patria potraviny živočíšneho pôvodu, ako sú vnútornosti, tmavé mäso, žĺtky a mliečne výrobky. Zinok nájdete aj v rastlinných zdrojoch, akými sú tekvicové, sezamové a slnečnicové semienka, orechy, fazuľa a celozrnné cereálie.

Selén ma významnú úlohu v prevencii rakoviny kože a chráni pokožku pred poškodením slnkom. Dôležitými zdrojmi selénu sú kôstkové ovocie, orechy, morské plody, cesnak, vajcia a celozrnné cereálie.

Neexistuje žiadne zázračné jedlo, ktoré dokáže zvrátiť starnutie a jemné vrásky, ale celkovo zdravá strava, ktorá obsahuje potraviny z tohto zoznamu, môže podporiť žiarivú a zdravú pokožku.

