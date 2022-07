Európske klubové futbalové súťaže sa naplno rozbiehajú. Úvodné kvalifikačné kolá sú za nami a v týchto dňoch sú na športovom javisku celky, ktoré úspešne prekročili spomenuté prvé kolo, ako aj tie, ktoré štartujú od druhého. To znamená, že sa do súťaže zapájajú aj kluby z futbalovo vyspelejších krajín, akými sú Maďarsko, Slovensko, Česko, Grécko, Chorvátsko a ďalšie.

Zaujímavé je to, že Srbsko v druhom kole nemá predstaviteľa. Vďaka slušným vydaniam našich klubov v predošlých sezónach, predovšetkým belehradským večným rivalom, si naša liga zaslúžila lepší koeficient, takže aktuálny majster Crvena zvezda v kvalifikácii štartuje až v treťom kole a od skupinovej fázy Ligy majstrov je potenciálne vzdialená štyri zápasy. V treťom kvalifikačnom kole, ktoré je na programe 2. a 9. augusta, sa náš šampión stretne s víťazom dvojzápasu Pyunik (Arménsko) a F91 Dudelange (Luxembursko). V tomto stretnutí v prvom zápase za chotárom bol lepší predstaviteľ Luxemburska výsledkom 1 : 0, takže je bližšie k zápasu so Zvezdou. Samozrejme, že srbský klub s ktorýmkoľvek celkom sa stretne bude favoritom. Eventuálny triumf v treťom kole garantuje play-off v kvalifikácii na Ligu majstrov a aj v tom kole bude Zvezda nasadená. V prípade neúspechu v záverečnom kole bude mať Hviezda miesto v skupine Ligy Európy, čiže v druhej UEFA súťaži podľa kvality.

Okrem spomenutého stretnutia, ktoré ponúkne súpera nášmu šampiónovi v treťom kole, možno spomenúť aj ďalšie zaujímavé zápasy. Napríklad, favorizované záhrebské Dinamo na domácej pôde zohralo nerozhodne 2 : 2 so šampiónom Severného Macedónska Shkupi, azerbajdžanský Qarabağ doma prekonal švajčiarsky Zürich 3 : 2, kým bulharský Ludogorets pravdepodobne v revanš stretnutí formálne potvrdí postup proti írskemu Shamrocku, keďže v prvom kole vyhral 3 : 0.

Sú tu aj ďalšie zápasy, zvlášť zaujímavo bude v dueloch slovenského majstra Slovana a šampióna Maďarska, celku Ferencváros.

Druhé kvalifikačné kolo sa začalo v utorok, ďalšie zápasy sú na programe v stredu, kým odvetné na programe budú 26. a 27. júla.

Liga Európy a Liga konferencií

Nezabudnime ani na Ligu Európy a Ligu konferencií. Druhá súťaž podľa kvality však ešte neodštartovala. Najprv treba počkať na výsledky kvalifikácie LM, lebo eliminované kluby sa potom presťahujú do LE – buď do play-off kola, alebo ihneď do skupinovej fázy. Zatiaľ je len známe to, že sú dvaja istí účastníci tretieho kvalifikačného kola belehradský Partizan a český predstaviteľ 1. FC Slovácko. Preto je o Lige Európy zatiaľ privčas písať a venujeme sa jej keď na rad prídu spomenuté duely. Tie sa začínajú 4. augusta.

Z druhej strany, v najnovšej UEFA klubovej súťaži, Lige konferencií, ktorá za sebou má iba jedno vydanie, je už v novej sezóne zohraných množstvo zápasov. Začalo sa to ešte 7. júla prvými zápasmi prvého kvalifikačného kola. Hrali predstavitelia slabších futbalových líg, ktorí sa do LK dostali prostredníctvom národných súťaží.

V druhom kole, ktoré je na programe v týchto dňoch, hrajú celky, ktoré vypadli v prvých kolách kvalifikácie na Ligu majstrov, ako aj tímy, medzi ktorými sú aj naši predstavitelia – Radnički Niš a Čukarički Belehrad.

Radnički v prvom kole zohrá dvojzápas s klubom Gżira United z Malty, kým sa Čukarički stretne s luxemburským Racingom. Tento klub nemá bohatú tradíciu, keďže založený bol v roku 2005 a v Európe nikdy neprekročil prvé kolo kvalifikácie. Z druhej strany ani Gżira sa nemôže pochváliť s ktovieakými úspechmi na európskej scéne, ale spomína sa ich nečakaný triumf proti celku Hajduk Split, keď chorvátskeho velikána eliminovali v prvom kole kvalifikácie na Ligu Európy pred tromi rokmi. Zaujímavo, ale Radnički a Gżira sa už v minulosti stretali. Bolo to v sezóne 2018/2019, keď náš predstaviteľ v prvom kole kvalifikácie LE vyhral úhrnným výsledkom 5 : 0. V prípade očakávaného úspechu sa Radnički v nasledujúcom kole stretne s dobrým rakúskym celkom Wolfsberger AC, ktorý vlani prekročil aj skupinu Ligy Európy.

Ak Čukarički porazí Racing, smerovať bude na holandské Twente, ktoré je v posledných rokoch v akejsi kríze, ale v sezóne 2009/2010 bolo šampiónom Holandska.