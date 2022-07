Ryby vo vodnej nádrži Čonoplja, ktorá je ohrozená z dôvodu vysychania jazera v dôsledku vysokých teplôt a najhoršieho sucha od roku 2012, budú dnes premiestnené najprv do špeciálneho bazénu s kyslíkom a neskoršie do kanálu DTD. Oznamuje to VVP Vode Vojvodine.