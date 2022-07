Príliš dávno sme napísali posledné hádzanárske riadky, a preto sa článkom venujeme aj tomuto športu, ktorý, máme nádej, znovu ožije aj v našej krajine. Taký pocit sme už mali, keď reprezentáciu prebral španiel Toni Gerona a dosiahol niekoľko úctyhodných výsledkov v predchádzajúcom kvalifikačnom cykle.

Na ME na začiatku tohto roka naša seniorská reprezentácia rozčarovala a vrátila nás do reality. Srbsko znovu zažiarilo v kvalifikácii na Majstrovstvá sveta 2023, keď v play-off eliminovalo favorizované Slovinsko a dostalo sa na šampionát, ktorý sa bude hrať v januári budúceho roka v Poľsku a vo Švédsku.

To, že by situácia v srbskej hádzanej mohla byť trochu lepšia, ako v posledných dvoch desaťročiach, čiastočne potvrdila aj mladá reprezentácia, ktorá momentálne účinkuje na šampionáte Európy hádzanárov do 20 rokov v Portugalsku a darí sa jej celkom dobre.

Srbsko U-20 totiž postúpilo do druhého kola súťaže z príliš silnej skupiny s Nemeckom, Talianskom a Islandom. Dokonca, naši boli prví v tej skupine, bez ohľadu na to, že turnaj otvorili remízou proti Islandu. Do druhého kola si posunuli aj body, keďže z našej skupiny postúpilo aj Nemecko, nad ktorým naša selekcia vyhrala 33 : 30.

V druhom kole si naši sily zmerajú so Švédskom a Francúzskom. Teda uvedomujeme si, v akej ťažkej skupine naši hrajú a eventuálny postup do semifinále by ozaj bol prekvapením a potešením.

Zvlášť ak do úvahy berieme výkony predovšetkým seniorskej reprezentácie, ktorá už roky nehrá v záverečných kolách európskych či svetových majstrovstiev a tým ani na Olympijských hrách.

Veď naša posledná hádzanárska medaila v seniorskej konkurencii datuje z roku 2012, keď sme ako hostitelia získali striebro na Majstrovstvách Európy. Predtým naša reprezentácia získala bronz na MS 1999 a 2001, kým po tých turnajoch, okrem spomenutého podujatia v roku 2012, naši zohrávali sprievodné roly a turnaj končili v dolnej časti tabuľky.

Úspechy chýbajú aj v mladších selekciách

Spomenutá mladá reprezentácia by mohla byť signálom, že sa niečo predsa hýbe dopredu a že sa naša hádzaná konečne dostane z krízy, ktorá dlho trvá.

Na posledných dvoch podujatiach pred pandémiou – na ME 2018 a MS 2019 naši juniori zohrali podobne ako ich starší kolegovia. Boli tu aj kvalitné vydania, ale ôsme a trináste miesto veru nemožno hodnotiť ako ktovieaký úspech.

Teraz sa vyskytla nová šanca a bolo by dobre napokon ju využiť. Musíme si však uvedomiť, že bez infraštruktúry a pevných základov aj eventuálny úspech bude len dočasný. Konštantná práca svedomitých a pracovitých ľudí je aj na tomto poli nevyhnutná.

Keď sa vrátime k U-20 Majstrovstvám Európy možno spomenúť, že v Portugalsku prebieha jeho 13. vydanie.

Dosiaľ je najúspešnejšou juniorskou reprezentáciou Dánsko, ktoré na kontinentálnom podujatí vyhralo štyrikrát. Potom nasledujú Nemci a Španieli. Raz majstrami Európy v tejto vekovej kategórii bola aj Zväzová republika Juhoslávia. Bolo to v roku 2000 na šampionáte v Grécku, keď naši vo finále zdolali Bielorusko. Úspešné boli aj turnaje v rokoch 1998 a 2002, keď sme získali striebro a bronz. Teda, úpadok je aj v juniorskej konkurencii evidentný rovnako ako aj v seniorskej – od začiatku 21. storočia.

Postupom do druhého kola aktuálnych majstrovstiev si Srbsko zabezpečilo aj priamy postup na U-20 Majstrovstvá sveta, ktoré v budúcom roku budú prebiehať v Nemecku a v Grécku.