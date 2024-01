V súlade s plánom na rok 2024 členovia Združenia petrovských výtvarných umelcov si na sobotu 17. februára (o 18. hodine) určili výročnú schôdzu. Treba urobiť rekapituláciu roku 2023, aj verejne sa pochváliť s dosiahnutými výsledkami, na základe vyšliapaných chodníčkov a nových skúseností a výziev naplánovať aktivity v roku 2024.

Spomínajú sa aj menšie kádrové zmeny. Preto vyzývajú svojich členov a všetkých priaznivcov ich tvorby, aby prišli na toto prvé spoločné výtvarnícke stretnutie.

Pravidelne k výročnej schôdzi býva aj otvorenie samostatnej výstavy niektorého z členov ZPVU, spravidla k životnému alebo tvorivému jubileu. Tohto roku to bude výnimka, ale opodstatnená. Vlani totiž toto petrovské združenie nadviazalo spoluprácu so Združením výtvarných tvorcov Petra Tomića z Báčskej Palanky. Spolu boli účastníkmi aj 19. Medzinárodného tradičného výtvarníckeho tábora v rámci Barvalovho saláša v Despotove 30. septembra. V dohovore vedúcich týchto dvoch blízkych združení aj februárovú výstavu v Petrovci v rámci výročného zasadnutia budú tvoriť práce členov hosťujúceho palanského združenia, a to hlavne práve z tohto despotovského tábora. Ináč svojmu auditóriu sa palanskí výtvarníci s prácami, ktoré vznikli na tomto septembrovom tábore, predstavili kolektívnou výstavou v decembri. Tentoraz trochu doplnenú prinesú i do Petrovca.

Výtvarníci z tohto petrovského združenia, ktorého členmi sú i umelci z okolitých prostredí, tohto roku môžu aj trochu oslavovať: je tomu 15 rokov od jeho založenia a nepretržitého úspešného pôsobenia.