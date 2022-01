Priemerný milovník futbalu v našej krajine a veľký fanúšik reprezentácie uvoľnene môže sledovať záverečné kolá kvalifikácie tak v Európe, ako aj v ostatných kvalifikačných zónach, keďže sa Srbsko na Mundial kvalifikovalo ešte v novembri veľkým triumfom v Portugalsku.

To však neznamená, že nás priebeh kvalifikácie nezaujíma a práve v týchto dňoch je „vrelo“ v Ázii, tiež v Južnej a Severnej Amerike. Hrá sa aj v Afrike, ale sú tam futbalisti aktívni na CAF šampionáte. Keď sa vrátime ku kvalifikácii na tohtoročné majstrovstvá sveta v Katare, v týchto dňoch sa hrá, ako sme spomenuli, v troch zónach.

Priebeh zápasov v AFC

V Ázii včera v skupine A Irán na domácej pôde výsledkom 1 : 0 porazil Irak, čím sa aj Iračania stali účastníkom záverečného turnaja. Irán je totiž v čele tabuľky a tri kolá pred koncom kvalifikácie má nedosiahnuteľný náskok pred Spojenými arabskými emirátmi.

Blízko k cieľu je aj Južná Kórea v tej istej skupine a iba teoreticky môže zostať bez pozície dva, ktorá tiež garantuje postup na majstrovstvá sveta. Kórea má 17 bodov a SAE len 9, takže je jasné, v akej pozícii sú Kórejčania, inak pravidelní účastníci MS.

Zaujímavý bude boj o play-off v tejto skupine, keďže Emiráty ohroziť môžu Irak a Libanon.

V skupine B v ázijskej zóne je situácia ešte nie jasná, keďže sú v nej tri ďalšie najsilnejšie reprezentácie z tejto časti sveta. Triumfom nad Ománom si Saudská Arábia zabezpečila náskok pred Japonskom a Austráliou, ale do konca kvalifikácie zohrá ešte aj proti Japoncom aj proti Austrálčanom.

Práve dve z týchto troch selekcií budú mať zabezpečený priamy postup, kým tím, ktorý zostane na treťom mieste, bude musieť hrať play-off, najpravdepodobnejšie proti Emirátom. V tejto skupine sú ešte aj Omán, Čína a Vietnam, ale s minimálnou šancou na úspech.

Najzaujímavejšie je v Južnej Amerike

Veľmi zaujímavo je v zóne CONMEBOL. Okrem Brazílie a Argentíny, ktoré si postup zabezpečili ešte pred niekoľkými mesiacmi, šancu malo ďalších sedem krajín. Po včerajších súbojoch sa však črtá, že Paraguaj ani tentoraz nebude na Mundiale hrať, keďže prehral doma proti Uruguaju. Podobná situácia je aj s reprezentáciou Čile – včera doma prehrali proti Argentíne a šanca na úspech je stále slabšia.

Práve Uruguaj využil situáciu a znovu sa dostal na pozíciu, ktorá priamo vedie do Kataru, ale musí čakať na výsledky ďalších zápasov.

Zdá sa, že pomaly prácu ukončuje aj Ekvádor – včera doma remizovali s Brazíliou a asi pozícia tri bude ich.

Šancu stále majú aj Kolumbia, Peru a Bolívia, čo však závisí od toho, ako dohrajú pozostávajúce zápasy.

Hrajú aj selekcie Severnej Ameriky a Karibiku

Pre časový rozdiel v noci na dnes na programe bolo deviate kolo záverečnej fázy kvalifikácie v zóne CONCACAF.

Kanada je aj ďalej v čele tabuľky a po najnovšom triumfe nad Hondurasom je čoraz pravdepodobnejšie, že si Kanaďania zahrajú na Mundiale prvýkrát po roku 1986. Bolo by to pre nich výborným úvodom aj do MS 2026, ktoré bude spolu s USA a Mexikom organizovať.

Kanada je teda prvá, nasledujú tamojšie veľmoci USA a Mexiko, ktoré tiež dosiahli triumfy.

Štvrtá je momentálne Panama, ale ju ohrozuje Kostarika. Do konca je ešte sedem zápasov a všeličo sa môže zmeniť.

Prvé tri reprezentácie postúpia priamo, štvrtá zohrá interkontinentálny play-off proti predstaviteľovi Oceánia.

V druhom interkontinentálnom baráž stretnutí vystúpia predstaviteľ Južnej Ameriky a Ázie.

Ostatné zóny

V OFC zóne, či v Oceánii je na programe málo duelov, keďže je tu aj najmenej selekcií. Všetko bude známe koncom marca, keď z ôsmich predstaviteľov budeme mať jedného, ktorý postúpi do spomenutého play-off. Samozrejme, najväčšiu šancu má Nový Zéland.

V Afrike pred niekoľkými dňami vylosovali baráž zápasy, po ktorých získame predstaviteľov tohto kontinentu na Mundiale. Zohrajú Egypt – Senegal, Kamerun – Alžírsko, Ghana – Nigéria, Konžská demokratická republika – Maroko, ako aj Mali – Tunisko.

V UEFA zóne je základná fáza skončená a pred nami je play-off. Tiež sa hrať bude v marci a známe je to, že na Mundiale nevystúpi Portugalsko, alebo Taliansko, keďže ich loptičky spojili pri losovaní.

Majstrovstvá sveta v Katare na programe budú od 21. novembra do 18. decembra.