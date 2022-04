Každý, kto navštívil historické mesto Dubrovník, si mohol všimnúť, že sa po jeho uličkách hrdo prechádzajú početné mačky. Tieto zvieratá, rovnako ako aj napr. v čiernohorskom Kotore, sú neoddeliteľnou časťou mesta. Turisti ich pohladkajú, nakŕmia a všetci majú z toho dobrý pocit. Ibaže…

Vchod do Kniežacieho paláca je už roky miestom 18-ročnej mačky Anastázie. Z dôvodu, aby počas chladných dní nespala na chladných kameňoch, z ktorého je palác vybudovaný, istý občan Dubrovníka jej najprv zhotovil „postieľku“ z polystyrénu. Iný občan mal ešte lepší plán a zhotovil drevený domček, ktorého farbu a celkový vzhľad perfektne zakomponoval do exteriéru paláca. Pritom ešte na domček pripevnil meno mačky, aby všetci vedeli, že patrí mačke Anastázii.

Avšak z múzea oznámili, že sa domček musí odstrániť, lebo „mu tam nie je miesto“. Riaditeľka Dubrovníckych múzeí Julijana Antićová Brautovićová povedala, že počas zimy v meste nieto veľa ľudí a turistov, a preto domček nikomu neprekážal. „Teraz je už teplejšie, pomaly začína sezóna, Dubrovnícky symfonický orchester tu bude mať koncerty a nie je vhodné, aby pred vchodom do paláca bol domček,“ povedala pre Dubrovački vjesnik.

Toto veľmi rozhnevalo početných milovníkov mačiek, ktorí negatívne hodnotia Dubrovnícke múzeá, čo celkovo vplýva na ich známku. Napr. na stránke na Facebooku v tejto chvíli majú známku 1,2. Negatívne známky začali písať aj na stránke Trip Advisor a na ich instagramovom profile takmer pod každou fotografiou sú komentáre vzťahujúce sa na ich počin ohľadom mačky Anastázie.

Počas minuloročnej návštevy tohto mesta aj my sme si posedeli pri známej mačke Anastázii, netušiac, že má až 18 rokov, ako ani to, že by jej prítomnosť pred palácom mohla niekomu prekážať.