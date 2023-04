V priestore SKCNS Fabrika v Novom Sade vo štvrtok 20. apríla koncertuje francúzska skupina Cult of Occult, ktorej zvuk sa pohybuje v rámcoch žánrov sludge, black a doom metal. Pred nimi na javisku vystúpia The Father of Serpents z Belehradu.

Francúzsky band Cult of Occult bol založený roku 2011 v meste Lyon. Vydali 4 albumy a na tohtoročnom turné predstavujú aktuálny minialbum Ruin. O svojej hudbe sami hovoria, že sa snažia vytvoriť intenzívny zvukový zážitok pre poslucháča, pričom zdôrazňujú, že najradšej hrajú v temných priestoroch, či už na skúškach alebo na koncertoch, kde ich prejav najlepšie prichádza do výrazu.

Belehradská skupina The Father of Serpents existuje od roku 2014 a jej členovia sa stretli s cieľom hrať doom metalovú hudbu inšpirovanú zvukom z 90. rokov. Charakteristikou ich zvuku je, že vedľa štandardných nástrojov používajú aj husle. Vydali albumy Age of Damnation a Years Lost in Darkness.