S nedeľňajším dňom bola položená bodka za futbalovou sezónu 2023/2024 na Ostrove. Anglický futbal, už neraz spomínaný, je kategóriou osebe a všetky súťaže, od najvyššej Premiér ligy až po amatérske podujatia vyvolávajú veľkú pozornosť verejnosti.

Stredobodom dejísk počas víkendu bol londýnsky Wembley štadión, keďže v sobotu na ňom na programe bolo finále FA pohára a v nedeľu vo finále play-off Championshipu vystúpili Southampton a Leeds United.

Ak pôjdeme chronologicky, treba vysunúť naozaj neočakávaný triumf červeného Manchestru, čiže Uniteda vo finále najstaršej futbalovej súťaže sveta, FA Cup proti mestskému rivalovi Manchestru City.

Tak sezóna 2023/2024 pre United môže byť ohodnotená ako relatívne úspešná a končia ju so získanou trofejou a vybojovanou Európou v sezóne 2024/2025.

United vo finále prekvapil City a dobre vedeli neutralizovať taktiku Pepa Guardiolu. Už na polčase mali náskok 2 : 0, a potom počas druhej časti úspešne odolávali útokom a nátlaku. Útešný gól za City dal Doku pri samom konci finále, ale to nestačilo na zvrat.

Na základe toho možno ešte raz zopakovať, že je United spokojnejší. V Premiér lige finišovali na ôsmom mieste a len prípadný triumf v pohárovej súťaži im zabezpečoval Európu v budúcej sezóne.

Z druhej strany Manchester City tak v tejto sezóne získal „iba“ titul majstra Anglicka. Vypadli v Lige majstrov, nevyšlo ani v Ligovom pohári a ani na začiatku sezóny nezískali Community Shield. Predsa dosiahli to, čo ešte nikto v dejinách Anglicka nedokázal – šampiónom krajiny sa stali štvrtýkrát zaradom.

Pre triumf v spomenutom FA pohári Manchester United bude hrať v skupine Ligy Európy v budúcej sezóne. Ligu majstrov si vybojovali majster Manchester City, tiež Arsenal, Liverpool a Aston Villa. Piaty Tottenham bude hrať tiež v Lige Európy a šiesta Chelsea bude v Konferenčnej lige. Ako sa sezóna pre Blues vyvíjala, so šiestym miestom musia byť spokojní.

Southampton je naspäť v Premiér lige

Skončené sú aj nižšie ligy a čerešničkou bolo nedeľné finále play-off Championshipu, v ktorom Southampton minimálnym výsledkom 1 : 0 porazil Leeds United, a tak sa spolu s Leicesterom len po ročnej prestávke vracia do elitnej triedy.

Mohlo byť kuriozitou to, že PL opustili vlaňajší účastníci druhej triedy – Luton, Burnley a Sheffield United a bola reálna šanca, že sa do elity vrátia minuloroční účastníci.

Predsa plány im zmenil Ipswich Town, ktorý zohral vynikajúcu sezónu, a potom ako vlani získal promóciu z League One do druhej triedy, tentoraz si vybojoval aj postup do Premiér ligy. Bude občerstvením, ale určite v klube už teraz naplno musia uvažovať o posilách, v prípade, že sa chcú vyhnúť momentálnej eliminácii.

Prvýkrát po sezóne 1997/1998 všetky tri celky, ktoré vlani postúpili do prvej triedy, ihneď aj vypadli. Pred štvrťstoročím rovnaký osud zažili Barnsley, Bolton a Crystal Palace. Je to potvrdením, že je medzi Premiér ligou a Championshipom predsa výrazný rozdiel…

Pred týždňom vo finále play-off League One Oxford United porazil Bolton, takže aj tento celok v druhej triede vystúpi prvýkrát po roku 1999. Pridajú sa spomenuté celky z Premiér ligy, ako aj ďalšie dva kluby, ktoré postúpili priamo z tretej ligy, šampión Portsmouth a Derby County.

Pred nami je letná prestávka, ale aj futbalové majstrovstvá v Nemecku. Mužstvá mnoho času na oddych nebudú mať a s prípravami na novú sezónu sa určite začne už koncom júna. Priority sa zmenia a od augusta na trávnikoch štadiónov v celom Anglicku určite znovu budeme sledovať kvalitné zápasy.