Členovia Šachového klubu Kovačica vyhrali v predposlednom kole majstrovstiev Vojvodinskej ligy (skupina Banát – juh) v stretnutí so ŠK Unirea Ritiševo. Po tejto výhre jestvujú reálne šance, aby kovačickí šachisti sezónu skončili na 2. mieste a tak sa dostali do play-off, čo znamená eventuálny postup do vyššej ligy.