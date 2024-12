Základná škola Jána Amosa Komenského v spolupráci s Červeným krížom Báčsky Petrovec usporiadali spoločnú humanitárnu akciu, aby pomohli materiálne slabším rodinám z územia Báčskopetrovskej obce. Žiaci sa zapojili do akcie tak, že prinášali do školy potraviny, sladkosti, hygienické a iné potreby do domácnosti. Zozbierané veci pobalili a odovzdané boli do ČK Petrovec.