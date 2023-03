V prvých dňoch marca, konkrétne dnes a zajtra vyvrcholí skupinová fáza ešte jednej Ligy majstrov. Konkrétne hovoríme o Lige majstrov EHF, čiže o hádzanárskej elitnej európskej súťaži.

Naša krajina v nej už dlhšie obdobie nemá predstaviteľa a najbližšie kluby, ktoré by sme potenciálne mohli sledovať, sú tie z krajín bývalej Juhoslávie – konkrétne PPD Zagreb z Chorvátska, ako aj slovinské celky, ktoré sa dosť aj striedajú. V aktuálnej sezóne Slovinsko predstavuje Celje Pivovarna Laško. Nezabudnime ani na maďarské celky, ktoré na hádzanárskej scéne dosahujú veľmi úctyhodné výsledky, pravidelne hrajú v Lige majstrov a dostávajú sa aj do play-off, neraz aj na Final Four.

Konkrétne v aktuálnej sezóne sú dnes a zajtra pred nami záverečné zápasy skupinovej fázy. Pred posledným kolom je situácia v oboch skupinách viac-menej jasná. Traja zo štyroch priamych účastníkov štvrťfinále sú už známi – zo skupiny A je to francúzsky PSG a zo skupiny B majú priamy postup medzi osem najlepších celkov zabezpečený španielska Barcelona a poľský celok Industria Kielce. V prvej skupine šancu o druhé miesto majú nemecký SC Magdeburg a maďarský Telekom Veszprém.

Predsa, zdá sa, že je k cieľu bližší nemecký klub, lebo v poslednom kole na domácej pôde privíta rumunské Dinamo Bukurešť, kým Veszprém hosťuje v Paríži a bude mať príliš neľahkú úlohu poraziť PSG.

V tejto skupine je ešte len jedno voľné miesto pre osemfinále, čiže prvé eliminačné kolo. Momentálne ho vlastní spomenutý PPG Zagreb a šancu odňať ho má poľská Orlen Wisła Płock. Poľský celok totiž v poslednom kole za chotárom zohrá proti portugalskému mužstvu Porto, ktoré šancu na postup nemá, kým PPD Zagreb v Dánsku zohrá proti tamojšiemu klubu GOG Håndbold.

Všetko bude jasné po zajtrajších stretnutiach.

Ako sme spomenuli, tímy z prvých dvoch miest z oboch skupín postupujú do štvrťfinále, kým celky z pozícií tri až šesť zohrajú play-off vo forme dvojzápasu. To osemfinále na programe bude koncom marca, štvrťfinále Ligy majstrov nasledovať bude v máji. Záverečný turnaj, čiže Final Four na programe bude v polovici júna v nemeckom Kolíne. Titul obhajuje Barcelona, ktorá dokonca oslavovala dvakrát zaradom.

Ako sme skôr spomenuli, naše celky v Lige majstrov chýbajú už dlhšie obdobie. Naposledy vystúpila novosadská Vojvodina v sezóne 2015/2016 a obsadila predposledné miesto v skupine. Predtým vystúpil Partizan pred desiatimi rokmi, zdolal kvalifikáciu, ale potom v skupine nedokázal konkurovať a skončil na poslednom mieste s jediným triumfom.

Vojvodina úspešná v EHF European Cup

V danej chvíli si však uvedomme vlastné možnosti a kapacity, a preto vysuňme úspech spomenutej Vojvodiny v aktuálnej sezóne, ktorá sa prepracovala do štvrťfinále tretej európskej súťaže podľa kvality, EHF European Cup, čo by, na vysvetlenie a porovnanie, asi bola súťaž v rangu futbalovej UEFA Ligy konferencií.

Novosadskému celku sa dobre darí, v prvom kole pre vlastné výkony a koeficient ani nehrala, potom v druhom v dvojzápase eliminovala taliansky tím SSV Brixen.

V nasledujúcom prekonali rakúsky Förthof UHK Krems, ktorý odmietol pricestovať na revanš do Nového Sadu. Vojvodina vtedy v prvom stretnutí vyhrala 29 : 27, ale zápas poznačili výtržnosti „fanúšikov“ Vojvodiny. Rakúšania potom neprišli do Nového Sadu a EHF zápas registroval výsledkom 10 : 0 v prospech Novosadčanov.

Naposledy Vojvodina v osemfinále prekonala nórsky ØIF Arendal, zvlášť dobre to bolo v prvom stretnutí na domácej pôde, keď vyhrala 42 : 29.

Štvrťfinále je na programe 18. a 19. marca, odvetné zápasy sa hrať budú 25. a 26. marca. Vojvodina sa stretne s predstaviteľom Slovinska Gorenje Velenje, ktoré v tejto sezóne v treťom kole zo súťaže vyradilo Partizan.

Okrem tohto páru vo štvrťfinále EHF European Cup zohrajú aj Sesvete (Chorvátsko) – Nærbø IL (Nórsko, aktuálny víťaz súťaže), tiež HCB Karviná (Česko) – Runar Sandefjord (Nórsko), ako aj Alingsås HK (Švédsko) – HC Dukla Praha (Česko).

V tejto súťaži má naša krajina jednu trofej. Jugović Kać vyhral v roku 2001, kým Metaloplastika Šabac zohrala vo finále v roku 2014.