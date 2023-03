Krémy na tvár predstavujú definíciu základnej rutiny starostlivosti o pleť. Ale premýšľali ste niekedy nad tým, prečo vlastne existujú rôzne rutiny starostlivosti o pokožku tváre na deň a noc? Ak ste to ešte neriešili, prečítajte si v týchto riadkoch, prečo je nočný krém na tvár rovnako dôležitý ako denný, a prečo sa musí používať práve počas noci.

Denné krémy sú určené na hydratáciu a ochranu pokožky tváre počas dňa. Pokožka je v obrannom režime, keď je vonku svetlo, čiže počas dňa je pleť vystavená mnohým faktorom, ktoré by ju mohli poškodiť. Ide o slnečné svetlo, znečistenie, smog, prach a ďalšie. Preto sú denné krémy vybavené UV filtrami, antioxidantmi, vitamínmi a ďalšími látkami na ochranu. Aj keď denný krém niekedy môže mať vlastnosti proti starnutiu pleti, zvyčajne je hydratačný a má menej účinných látok, ako je retinol alebo rôzne kyseliny. Je na to dobrý dôvod. Tieto látky sú účinné proti vráskam a iným prejavom starnutia pleti, no z druhej strany robia pleť citlivejšou na slnečné žiarenie. Kombinácia týchto látok a UV lúčov by sa mohla na pokožke prejaviť v tvare vyrážok, začervenania alebo svrbenia. Preto v denných krémoch pravdepodobne nenájdete hlavné aktívne látky proti starnutiu, ako sú alfa-hydroxykyseliny, kyselina glykolová a retinol.

Denne hydratačné krémy a séra, ktoré používate, by mali obsahovať antioxidanty, ako vitamín E a silne hydratačné a ochranné látky, ako kyselina hyalurónová, ktoré spevnia a podporia pokožku v boji proti vonkajším agresorom. Keď ide o textúru, väčšina denných krémov má ľahšiu konzistenciu, ktorá sa rýchlo vstrebáva do pokožky, takže je ideálny aj ako podklad pod make-up.

Nočné krémy, ako ich sám názov hovorí, sú určené na nočnú starostlivosť o pleť. Počas noci už naša pokožka nie je vystavená škodlivým vonkajším faktorom, nie je v obrannom režime, takže sa môže počas spánku prirodzene obnovovať. Navyše sa v noci prirodzene zvyšuje mikrocirkulácia v pokožke a kyslík lepšie preniká do buniek. Vtedy je pokožka najviac otvorená prijímaniu potrebných živín. Nočný krém počas regenerácie pomáha napraviť poškodenia kožných buniek spôsobené vonkajšími vplyvmi počas dňa a redukovať známky starnutia a pigmentácie pokožky.

Nočné krémy zvyčajne obsahujú vyššiu koncentráciu účinných látok ako denné. Vďaka tomu, že nočný krém sa používa iba na noc, pokožky tváre môžu pomôcť vysoko účinné zložky na omladenie pleti, ako je najmä retinol, ktorý podľa výskumov pomáha stimulovať obnovu buniek a tvorbu kolagénu a dokonca zvrátiť viditeľné známky poškodenia UV žiarením. Keďže sú retinol, AHA kyseliny, kyselina glykolová a mnohé ďalšie aktívne zložky proti starnutiu, fotosenzibilizujúce čiže zvyšujú citlivosť pokožky na slnko, bezpečne sa môžu používať v nočných krémoch. Často sa používa aj kyselina hyalurónová na zabezpečenie hydratácie, koenzým Q10 na prevenciu starnutia pokožky, peptidy na spevnenie a vyhladenie a vitamín A na podporu tvorby kolagénu.

V porovnaní s denným krémom, nočný krém má väčšinou ťažšiu, bohatšiu a mastnejšiu konzistenciu, ktorá sa do pokožky vstrebáva pomaly. Preto by sa nočný krém nemal používať ako podklad pod make-up. Pokožka cez noc prirodzene stráca vodu, takže hustejší krém môže pomôcť uzavrieť vlhkosť spolu s aktívnymi zložkami, ktoré sa uvoľňujú postupne počas spánku. Výsledkom používania nočného krému bude oddýchnutá a svieža pleť hneď ráno.

Zdroj: glamot.com, glamot.sk