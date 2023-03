Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg oznámilo, že v súlade s článkom 40 zákona o národnostných radách národnostných menšín 1. marca prijalo rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje dočasný správny orgán Národnostnej rady albánskej národnostnej menšiny.

Po voľbách členov do národnostných rád národnostných menšín, ktoré sa konali 13. novembra 2022, bola na schôdzi 14. decembra 2022 konštituovaná Národnostná rada albánskej národnostnej menšiny, ale volebné listiny, ktoré získali mandáty, nedosiahli dohodu o zvolení predsedu nového zloženia rady. Podľa zákona o národnostných radách národnostných menšín v takom prípade sa národnostná rada rozpustí a zriadi sa dočasný riadiaci orgán.

Bola dosiahnutá dohoda o realizácii školení pre elektorské voľby v Preševe, Bujanovci a Medveđi, kde by sa okrem piatich albánskych kandidátskych listín zúčastnili aj ďalšie zainteresované subjekty, ako aj albánske obyvateľstvo, ktoré má záujem zúčastniť sa na voľbách.

Ministerstvo v súlade so zákonom vyhlási nové voľby členov Národnostnej rady albánskej národnostnej menšiny do 60 dní odo dňa rozpustenia, ktoré sa uskutočnia prostredníctvom elektorského zhromaždenia do 45 dní od vyhlásenia.