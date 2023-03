Vedeli ste, že včely bodajú aj iné včely? A viete, ktorý živočích žil na zemi počas Da Vinciho pôsobenia? Prečítajte si neuveriteľné zaujímavosti o zvieracej ríši.

Včely niekedy bodajú iné včely

Včely sú notoricky známe svojimi bodnutiami, ale ľudia nie sú jediní, ktorí sú vystavení tejto bolesti na krku. Pri ochrane svojich úľov pred cudzími ľuďmi zostanú niektoré „strážne včely“ pri vchode a čuchajú včely, ktoré prichádzajú dovnútra, hovorí Marianne Peso z biologického oddelenia Univerzity Macquarie. Ak sa nejaká nečestná včela z iného úľa snaží ukradnúť nejaký nektár, strážna včela pohryzie a dokonca bodne votrelca.

Delfíny sú trénované na použitie vo vojnách

Delfíny sú všeobecne známe ako rozkošné a inteligentné zvieratá. Čo však nie je tak všeobecne známe je to, že tieto prefíkané tvory používali USA a Sovietsky zväz počas vojny vo Vietname a studenej vojny. Obe krajiny skúmali stvorenia podľa ich sonarových schopností, ale tiež ich trénovali, aby okrem iných šikovných trikov odhaľovali míny, priniesli vybavenie potápačom, našli stratené vybavenie a strážili ponorky.

Žraloky môžu žiť päť storočí

O grónskych žralokoch je známe, že patria medzi najstaršie živé zvieratá na našom svete. Vedci uskutočnili uhlíkovú expertízu na žraloka grónskeho, ktorý bol ulovený v roku 2014 a zistili, že má vek okolo 392 rokov. Ďalšie testovanie odhalilo, že naši rybí priatelia môžu mať až 500 rokov. Áno, to by znamenalo, že naši zvierací starčekovia by mohli byť nažive, keď Leonardo Da Vinci maľoval Monu Lisu.

