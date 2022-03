Sledujúc odvetné zápasy futbalovej Ligy majstrov osemfinále by sme mohli prísť k niekoľkým záverom: Bayern Mníchov je ako stroj, a potom, ako proti RB Salzburg v prvom stretnutí zohrali 1 :1, v revanš zápase ich demolovali výsledkom 7 : 1.

Ako keby Bayern zámerne v prvom stretnutí nevynaložil maximálne úsilie (rešpektujúc kvality celku RB Salzburg), len aby odvetný zápas bol zaujímavejší a využitý na to, aby potenciálnym rivalom ukázali svoju silu. Ďalej, okrem Juventusu, ktorý má šancu proti Villarrealu postúpiť do štvrťfinále (aj keď tento tím z Turínu nie je taký kvalitný, ako tie z rokov 2015 a 2017), sú talianske celky vo veľkej kríze a koncom 20. storočia najsilnejšia Serie A poriadne mešká za Angličanmi, Španielmi a Bayernom. Vzťahuje sa to na pyrrhovo víťazstvo Interu proti Liverpoolu v Anglicku, keďže Angličania postúpili ďalej vďaka triumfu z prvého stretnutia v Taliansku (bolo 2 : 0). Na potvrdenie uvádzame aj skutočnosť, že sa Interu po desiatich rokoch podarilo vsietiť gól v eliminačnej fáze Lige majstrov. Naposledy to bolo ešte v sezóne 2011/2012, keď Inter tiež vypadol v osemfinále, vtedy proti celku Olympique Marseille.

A na záver záverov – Real Madrid. Táto už dosť rokmi pritisnutá družina v Kráľovskom klube včera resetovala bohatý PSG, keďže Real triumfoval výsledkom 3 : 1 v Madride, čím dohonil a prekonal manko z prvého stretnutia v Paríži (0 : 1). Ako bolo počuť po skončení zápasu, ktorý sme mohli sledovať na verejnom servise RTS, PSG by asi vyhral v Lige majstrov, keby v nej sám súťažil. Nepomohol ani Messi, ktorý včera akoby na zápas zabudol prísť, ani žiadny Neymar a dokonca ani Mbappé, ktorý je hybnou silou francúzskeho klubu. Možno práve včerajšia prehra urýchli jeho transfer práve do madridského klubu.

Z druhej strany, „dedkovia“ Benzema a Modrić ukázali nafúkaným parížskym hviezdam, že je futbal jednoduchá a predovšetkým kolektívna hra. V tomto kontexte netreba zabudnúť na sporný prvý gól francúzskeho útočníka, ktorý pri tej príležitosti fauloval brankára Donnarummu, ale to nevplýva na výkon a celkový dojem. Luka Modrić potvrdil, že je jedným z najlepších stredopoliarov a playmakerov v dejinách a ani ako 37-ročnému mu nie je ťažko prebehať viac ako desať kilometrov a spoluhráčom prihrávať krásne lopty.

Teda, do štvrťfinále postúpili Bayern Mníchov, Liverpool, Real Madrid a Manchester City, ktorý v odvetnom stretnutí zohral 0 : 0 proti Sportingu, ale víťaz bol známy ešte po prvom stretnutí v Portugalsku, keď Belasí vyhrali 5 : 0.

Mnohí povedia, že sú Manchester City a PSG rovnakým produktom, ale netreba zabúdať na dejiny anglického klubu, ktoré sú oveľa bohatšie, ako tie klubu z francúzskej metropoly. Po prvé, City je založený roku 1880 a PSG až 90 rokov neskoršie, čiže v roku 1970. City ešte pred založením PSG mal dva tituly majstra Anglicka, štyri triumfy v FA pohári, ako aj ďalšie tituly z menej významných podujatí. Z druhej strany, PSG od založenia bol majstrom Francúzska v rokoch 1986 a 1994, kým ďalšie tituly pribudli potom, ako do klubu prišila skupina z Kataru.

Takže, asi karmu treba chápať vážne a netreba si len tak namýšľať. Keď v Paríži to pochopia (ak tomu vôbec chcú rozumieť), možno do kolekcie pribudne aj trofej Ligy majstrov. Samozrejme, raz to klikne a Parížania budú majstrami Európy, ale opravdivý milovník futbalu a tejto krásnej hry sa veru vždy bude tešiť ich pošmyknutiam a neúspechom. Už vieme, že tentoraz to neklikne!