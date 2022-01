Po januárovom miniseminári Poď sa vypísať zahlasujeme druhú časť známeho seminára tvorivého písania Píšeš? Píšem! Je ňou literárna súťaž pôvodných textov viacerých žánrov. Nasleduje augustová realizácia odmenených dramatických textov.

Na miniseminári Poď sa vypísať sa prioritne pracovalo s textom. Prebiehal v dňoch januárového víkendu od 14. do 16. januára 2022, keď v priestoroch OD Janka Čemana v Pivnici záujemcovia absolvovali jednu (alebo i viac) z troch dielní.

V týchto dňoch Ochotnícke divadlo Janka Čemana vyhlásilo 5. ročník literárnej súťaže pôvodných: dramatických textov – divadelných hier (rôzne žánre), prozaických, poetických a rozhlasových textov, textov piesní, námetov na storyteller, filmových scenárov k dokumentárnemu a hranému filmu alebo muzikálu. Keďže seminár vznikol a prebieha v rámci Ochotníckeho divadla Janka Čemana, spresníme ešte, že tie dramatické predlohy môžu byť pre deti inscenované dospelými, či inscenované deťmi a v rámci týchto dvoch zaradení môžu to byť nielen divadelné hry, ale i jednoaktovky, monodrámy, skeče…

Ako sa v súťaži uvádza, určená je pre autorov bez vekového obmedzenia, rozdelená je iba do žánrových kategórií. Autori môžu poslať do súťaže neobmedzený počet textov a to do viacerých určených kategórií. Podmienkou je iba, aby zaslané príspevky neboli zatiaľ nikde publikované a aby boli predložené v slovenskom jazyku. Môžu sa zapojiť aj zahraniční Slováci žijúci na území iných štátov.

Práce treba zaslať mailom na adresu: seminar.pises.pisem@gmail.com najneskoršie do 27. marca 2022. Slávnostné vyhodnotenie súťaže bude 10. apríla 2022 v Pivnici, a to v rámci vyhlásenia odmenených na tradičnom festivale Divadelné inscenácie dolnozemských autorov (DIDA). Víťazné texty budú realizované v rámci 11. ročníka semináru Píšeš? Píšem!, ktorý sa bude konať od 14. do 21. augusta 2022 v spolupráci s Kolektívom kreatívnych amatérov (KOKRAM) v Kovačici.

Je toto výzva pre všetkých autorov týchto a takýchto textov prejaviť sa verejne, postúpiť na posúdenie svoju tvorbu a zároveň podporiť a zveľadiť našu pôvodnú tvorbu.