Literárno-hudobný večierok umelcov z Banskej Bystrice spisovateľov Miroslava Kapustu a Dušana Jarinu a speváčky Andy Lou (Andrea Loužecká) odznel v stredu 8. júna v predvečerných hodinách v Etno dome Tulip majiteľky Tatiany Miškovicovej v Hložanoch.

Jedno z mála podujatí tohto druhu v hložianskom prostredí spoločne zorganizovali Združenie Etno dom Ženský kútik z Hložian, Slovenský kultúrny klub v Srbsku a Slovenské vydavateľské centrum, obe z Báčskeho Petrovca a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici.

Hostia zo Slovenska spolu s moderátorom večierka Vladimírom Valentíkom aj večer predtým mali podobné posedenie v Belehrade v Galérii 73 v rámci Dní slovenskej kultúry.

Spisovateľ Miroslav Kapusta (1953) sa až po odchode do dôchodku začal opäť aktívne venovať jemu blízkej poézii. V roku 2006 bol prijatý do literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici, kde sa do súčasnosti aktívne realizuje najmä vpísaní poézie. Popri publikačných aktivitách sa od mája 2011 aktívne zapája do literárneho diania v podmienkach Banskej Bystrice, čo vyvrcholilo najmä projektom Ars Poetica Neosoliensis, ktorého je dodnes jeho hlavným organizátorom a protagonistom. Cieľom stále ostalo preniesť poéziu z komorných prostredí uzavretých literárnych klubov a kaviarní na letné námestie a v sprievode živej hudby a výtvarného umenia ju happeningovou formou predstaviť, ako i jej autorov, širokému publiku. Vydal básnické zbierky Tŕne a lupene, Iný už nebudem, Nulová gravitácia, Raz budú aj svätí z neba padať, zbierku aforizmov Všetko je AFORIZIAKUM, knihu krátkych próz Štepený čertom a ďalšie. S účasťou tvorby Miroslava Kapustu sú aj malé literárne útvary ako aforizmy, epigramy a sentencie. Roku 2013 bol prijatý za riadneho člena Spolku slovenských spisovateľov. Miroslav Kapusta je tiež mnohonásobným víťazom a laureátom rôznych celoslovenských literárnych súťaží a účastník medzinárodných poetických festivalov. Patrí k organizátorom a účinkujúcim na rôznych besedách a hudobno-poetických, kultúrnych programoch, i ako kurátor vernisáži a stretnutí nielen banskobystrických umelcov, s cieľom ich spájať a vytvárať vo svojom okolí tvorivú atmosféru.

Dušan Jarina (1957) je slovenský prozaik a výtvarník. Absolvoval odbor slovenský jazyk a výtvarná výchova na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Pôsobil ako pedagóg a vychovávateľ, metodik Krajského osvetového strediska, pracovník štátneho podniku Učebné pomôcky, zástupca riaditeľa vo vydavateľstve Extra, pracovník Mestského úradu v Banskej Bystrici (od 1991). Je referentom pre výstavnú a edičnú činnosť (galérie) v Literárnom a hudobnom múzeu v Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK) v Banskej Bystrici. Je spoluzakladateľom a redaktorom časopisu Bystrický permon. Venuje sa prozaickej tvorbe, ktorú publikoval časopisecky, v zborníkoch a v antológiách. Samostatne debutoval výberom z poviedok v zbierke Aj anjeli občas smútia: Zbierka poviedok pre zasvätených (1997). Ako výtvarník sa orientuje na knižnú a časopiseckú grafiku, ilustráciu a plagátovú tvorbu, výtvarne a graficky sa zúčastňuje na realizácii zborníkov, časopisov a rozličných publikácií ŠVK v B. Bystrici.

Andrea Loužecká, 27-ročná speváčka, textárka a hudobníčka z Púchova, vystupuje pod pseudonymom Andy Lou. Hudbe sa venuje už viac ako 15 rokov. Hrá na akordeón, gitaru, ukulele… spieva a píše vlastné texty. V Superstar 2020 skončila v TOP 48, a je tiež víťazka autorskej speváckej súťaže Košický zlatý poklad 2020. Andy vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a ruský jazyk a literatúru na Univerzite Mateja Bela. Po ukončení štúdia sa zamestnala v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici ako konzultantka v Centre slovanských štúdií. Hráva na spoločenských a firemných akciách, či koncertuje v kaviarňach a podnikoch. V súčasnosti nahráva svoj debutový album a slovenské rádia ju aktívne hrávajú.

Títo traja umelci sa komornému publiku v Hložanoch predstavili výberom z ich literárnej a hudobnej produkcie. Za ich skvelé umelecké výkony sa im zavďačila Tatiana Miškovicová. Autori na záver večierka svoje knihy venovali miestnej knižnici.