Prvá UEFA trofej je udelená. Tradične novú sezónu otvára stretnutie víťazov Ligy majstrov a Ligy Európy z predchádzajúcej sezóny. Pravda, nemožno hovoriť, že tento zápas otvára novú UEFA sezónu, lebo sú za nami už početné kvalifikačné zápasy vo všetkých troch súťažiach. Ale keď ide o špičkové kluby, tak je Super pohár Európy definitívne svojráznym úvodom do každej novej sezóny.

Tak sa v stredu vo Varšave stretli aktuálny majster Európy, čiže víťaz Ligy majstrov – Real Madrid a víťaz Európskej ligy, talianska Atalanta.

Triumfovali Madriďania, čo je v tomto kontexte najdôležitejšie spomenúť, výsledkom 2 : 0, a tak veľmi úspešne a sľubne otvorili aj sezónu 2024/2025. Pravda, tento duel v boji o Super pohár Európy je spomedzi všetkých asi najmenej dôležitý, ale veľkokluby určite majú nárok triumfovať v ktorejkoľvek súťaži účinkujú.

Španielsky celok relatívne rutinovane vyhral a góly padli v druhej časti hry – najprv skóroval Federico Valverde a triumf potvrdila veľká posila, ktorá sa tohto leta konečne presťahovala do Madridu, Kylian Mbappé. Real Madrid dominoval počas najväčšej časti zápasu, potvrdzujú to aj štatistické údaje, lebo Atalanta mala iba sedem striel a z tých iba jedna smerovala do brány.

Real získal už svoju šiestu trofej v tejto súťaži, čím sa osamostatnil v čele najúspešnejších klubov Super pohára. Madriďania v tejto súťaži vyhrali šiestykrát a nasleduje ich najväčší rival Barcelona, ktorá má päť úspechov.

Z druhej strany Atalanta v Super pohári hrala prvýkrát a v minulej sezóne práve získala svoju prvú európsku trofej. Tento klub v posledných rokoch eviduje fantastický posun, niekoľkokrát hrali v skupine Ligy majstrov a práve triumf v Lige Európy je svojráznou čerešničkou za ich výkony.

Predsa proti Realu nedokázali vydržať a pripraviť prekvapenie, keďže sa v tejto chvíli zdá, že je madridský celok ešte silnejší ako v minulej sezóne. Prišiel Mbappé, ktorý je veľkou hviezdou svetového futbalu, ale v každom prípade ho musíme zaraďovať aj medzi najlepších futbalistov sveta.

Trochu analýzy

Odborníci a analytici už teraz začínajú hovoriť o novej zostave takzvaných Galácticos a komentujú, či náhodou túto zostavu neočakáva podobný scenár, ako tú prvú generáciu, ktorá nakoniec nedosiahla ani približne také úspechy, ako sa očakávalo.

Pripomíname, že do tej prvej generácie patrili hráči madridského Realu zo začiatku 21. storočia, keď v tíme boli Ronaldo, Zidane, Figo, Raúl, Roberto Carlos, neskoršie sa im pridal aj Beckham a ďalší.

Z druhej strany tentoraz sa zdá, že je atmosféra v tíme iná v porovnaní s predchádzajúcimi Galácticos, ale mať toľké hviezdy v jednej zostave vie byť rizikové.

Pripomeňme aj to, že so včerajším triumfom v drese Realu Luka Modrić získal 27. trofej s týmto klubom, a tak sa stal futbalistom s najväčším počtom získaných trofejí v dejinách tohto klubu.

Legendárny chorvátsky stredopoliar si tento (ne)oficiálny titul veru zaslúžil a roky bol jedným z najvýznamnejších hráčov tímu. Už tesne pred štyridsiatkou je stále spoľahlivým členom, s ktorým Carlo Ancelotti počíta. V momentoch, keď treba schovať loptu a kontrolovať tempo, Modrić je stále nenahraditeľným futbalistom.

Na samotný záver spomeňme aj to, že triumfom Realu pokračuje dominovanie celkov z Ligy majstrov, lebo od roku 2019 stále triumfujú celky z tejto súťaže. Naposledy ako víťaz Ligy Európy v Super pohári triumfoval Atlético Madrid v roku 2018, práve proti mestskému rivalovi – Realu.