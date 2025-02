Predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová a predseda Zhromaždenia Vojvodiny Bálint Juhász sa dnes rozprávali v Segedíne s členmi Euroregionálnej agentúry pre rozvoj Dunaj – Körös – Maros – Tisza o rozvojových potenciáloch a aktuálnych otázkach v súvislosti s cezhraničným regiónom.

Na zasadnutí boli analyzované aktivity DKMT-u a predstavené nové projekty.

Odznelo tiež, že Srbsko je najsilnejším spojencom Maďarska a opačne a že sú vzťahy týchto dvoch krajín nerozlučné.

Rozličnosť a početnosť etnických spoločenstiev, ktoré žijú v členských krajinách DKMT, sú silným základom a mostom spolupráce, ktorá je založená na združovaní a partnerstve v oblastiach hospodárstva, vzdelávania, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu, zhodli sa na zasadnutí.

Účastníci zasadnutia sa venovali aj dvom súčasne najaktuálnejším projektom v rámci regionálnej spolupráce DKMT. Light Borders in DKMT, ktorý sa financuje prostredníctvom Interreg IPA Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Srbsko 2021 – 2027, ktorý má za cieľ identifikovať potreby infraštruktúrneho rozvoja a procedúr, ktoré by uľahčili prestup hraníc medzi Srbskom a Maďarskom. Projekt Make river Tisa great again je v prípravnej fáze a má za cieľ zveľadiť udržateľný turizmus rieky Tisa.

Regionálna spolupráca Dunaj – Kriš – Moriš – Tisa je založená 21. novembra roku 1997 v Segedíne, s cieľom podporiť spoluprácu lokálnych samospráv, podnikateľov a občanov vo všetkých oblastiach, ktoré môžu pomôcť v demokratizácii, integrácii a v spoločensko-hospodárskom rozvoji.