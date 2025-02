V Kultúrnom centre Chalupka v Kovačici dnes o 21. hodine bude otvorená konceptuálna výstava fotografií s názvom Reci:kLAŽa autorky Ivany Svetlíkovej. Podľa slov autorky ide o umelecké spracovanie súčasnej ekologickej problematiky s narážkami na zvyky spotrebiteľskej spoločnosti. Fotografie vznikli v spolupráci s modelkou Glóriou Glózikovou.

„Touto výstavou chcem poukázať na ekologický problém odpadu, ktorý je dnes všadeprítomný vôkol nás. Produkujeme tóny rôzneho odpadu, ktorý by mal byť spracovaný v procese recyklovania, ale často sa to nerobí zodpovedajúcim spôsobom… V súlade s danou problematikou modelku som obliekla do kostýmov vyrobených z odpadových materiálov, akými sú starý novinový papier, použité baterky a podobne,“ hovorí Ivana Svetlíková.