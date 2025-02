Po zimnej prestávke, ak tak možno povedať, sa vrátili futbalová Liga majstrov, Liga Európy, ako aj Konferenčná liga. Tentoraz zimná prestávka bola značne kratšia, pretože sa pre nový formát ligová fáza neskončila v decembri, ale v januári a trvala trochu viac ako mesiac.

Ako vieme, hrá sa podľa nového formátu, ktorý svoje premiérové vydanie má práve v tejto sezóne – všetky tri UEFA klubové súťaže od sezóny 2024/2025 majú nový formát – po kvalifikácii bola formovaná jedna liga a vyžrebovaných osem kôl.

Zápasy posledného kola ligovej fázy Ligy majstrov, všetkých 18, boli na programe 29. januára a náš predstaviteľ Červená hviezda vo Švajčiarsku výsledkom 1 : 0 prekonal Young Boys, a tak sa relatívne čestne rozlúčil so súťažou. Červená hviezda obsadila 29. miesto, získala 6 bodov. Fanúšikovia boli rozčarovaní so správaním sa generálneho riaditeľa klubu Zvezdana Terzića, ktorý reagoval na politicko-spoločenskú situáciu v krajine.

Červená hviezda dosiahla dva triumfy v ligovej fáze, v piatom kole v novembri a v poslednom v januári – doma prekonala Stuttgart, za chotárom Young Boys a zažila šesť prehier – v prvom kole proti portugalskému celku Benfica, v druhom proti Interu, potom proti Monacu, Barcelone a proti AC Milánu za chotárom v polovici decembra, potom v prvom januárovom stretnutí doma proti holandskému celku PSV výsledkom 2 : 3.

Keď sa vrátime do aktuálneho obdobia, treba spomenúť, že v utorok a v stredu na programe boli duely play-off, čiže prvého eliminačného kola, do ktorého postúpili kluby z miest 9 až 24.

Derby zohrali Manchester City a Real Madrid a na Ostrove aktuálny majster Európy po veľkom zvrate triumfoval výsledkom 3 : 2, a tak pred odvetným duelom v Madride má veľký kapitál.

Ani City, ani Real v aktuálnom období nie sú v dobrej forme, ale asi je kríza väčšia v anglickom celku, ktorý sa nepodobá na seba. V ostatných zápasoch PSG vo francúzskom súboji prekonal Brest za chotárom 3 : 0, Juventus zdolal PSV a aj Borussia Dortmund je už prakticky v osemfinále po triumfe za chotárom nad Sportingom.

V stredu zápasy boli menej zaujímavé, ale je prekvapením remíza Club Brugge a Atalanty, Bayern za chotárom porazil Celtic, Feyenoord porazil AC Miláno a Benfica prekonala Monaco.

Známe je to, že si top 8 zabezpečili Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter Miláno, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Lille a Aston Villa, takže tieto celky postúpili priamo do osemfinále.

Keď sa vrátime k ligovej fáze, treba spomenúť, že záhrebské Dinamo finišovalo na pozícii 25 a bolo prvým klubom, ktorý nedosiahol postup. Získali až 11 bodov, ale to nestačilo na play-off.

V Európskej lige a v Konferenčnej lige je play-off na programe vo štvrtok a v LE si top 8 vybojovali Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenhem, Eintracht, Lyon, Olympiacos a Glasgow Rangers.

Scenár je rovnaký, ako v Lige majstrov – prvé eliminačné kolo zohrajú kluby z miest 9 až 24 a z najzaujímavejších súbojov vysúvame stretnutia Fenerbahce – Anderlecht, Royal Union – Ajax, ako aj Porto – AS Rím.

V Konferenčnej lige náš predstaviteľ TSC v prvom eliminačnom kole zohrá s poľskou Jagielloniou, zápasy sú na programe 13. a 20. februára, s tým, že TSC prvý zápas zohrá doma. V prípade postupu do osemfinále TSC za rivala bude mať Legiu z Varšavy alebo belgický Cercle Brugge.

Na záver konštatácia, že od aktuálnej sezóny viac nie sú presťahovania z jednej do druhej súťaže, takže už sa nemôže udiať, že eliminovaný klub z Ligy majstrov, resp. Ligy Európy získa trofej z inej súťaže. Zatiaľ sa zdá, že je nový formát dobrým riešením, lebo situácia do poslednej minúty bola zaujímavá a nebolo známe, kto postúpi priamo do osemfinále, kto do play-off a kto bude eliminovaný.