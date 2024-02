V Spolku petrovských žien včera večer privítali literárnu karavánu – podujatie Zima s knihou.

Predsedníčka žien Katarína Rašetová predstavila riaditeľa SVC Vladimíra Valentíka, novinárku Slovenskej redakcie Novosadského rozhlasu Danu Zimovú, ako aj redaktorku vo výslužbe tohto rozhlasu Katarínu Pucovskú. Uvedená trojica boli hosťami pondelkového posedenia v Spolku petrovských žien.

Vladimír Valentík, ako to pravidelne robieva, aj tentoraz sčasti predstavil vlaňajšiu produkciu petrovského vydavateľstva. Najprv sa zameral na dve knihy pre najmladších – knihu poviedok Miroslava Gašpara a na súborné dielo k storočnici narodenia našej učiteľky, redaktorky a spisovateľky Anny Majerovej Vodičkové zrkadlo stále s nami. Materiály do knihy zozbierala, publikáciu zostavila a pre tlač pripravila jej vnučka Dana Zimová. Zostavovateľka si zaspomínala na svoju starú mamu, a potom so sestrou Elenou Lončarovou prečítali niektoré básne z tejto knihy.

Predtým ako sa venovala vlastnej knihe Veľkí ľudia malého Kulpína, ktorú zostavila a vlani vydala, aj Katarína Pucovská si zaspomínala na svoju niekdajšiu triednu učiteľku Majerovú. Potom podrobnejšie uviedla, čím sa zaoberala pri zostavovaní biografických príspevkov viacerých markantných osobností z dejín Kulpína, ale aj tých menej známych, z ktorých viacerí zažili rôzne utrpenia a tragické úmrtia.

Na spisovateľku Majerovú si zaspomínala aj Viera Benková, tiež sa pochvalne zmienila aj o knihe K. Pucovskej. O tom, ako vníma Majerovej tvorbu pre deti, sa prihovorila Mária Boldocká. Zároveň zarecitovala jednu z Majerovej básní, ktorá jej dlhé roky utkvela v pamäti. Ako rodená Kulpínčanka, Boldocká Pucovskej z pamäti a rodinného albumu poskytla vzácne údaje a fotografie k dotvoreniu novej knihy o Kulpínčanoch.

Napokon Vladimír Valentík predstavil knihu Dejiny stavby petrovského chrámu a Jozef Maliak, ktorá vyšla vlani – v roku osláv 200 rokov posviacky petrovského kostola a sám ju aj podpisuje. Priblížil život profesora a historika Jozefa Maliaka, aj obsah jeho knihy vydanej pred 100 rokmi, v ktorej sa opiera o latinské záznamy v kronike farára Jána Stehlu, kde sa opisuje doba a proces výstavby súčasného petrovského evanjelického kostola. O publikácii hovorila a úryvok z nej prečítala i jazyková redaktorka Zuzana Medveďová-Koruniaková.

Na záver, keďže Dana Zimová práve včera mala narodeniny, spolkárky jej ako pozornosť darovali ručnú prácu jednej z ich členiek.