Pravdepodobne najdôležitejší, aj keď nie rozhodujúci zápas v boji o titul majstra Anglicka sme sledovali včera večer na Etihad štadióne v Manchestri. V tom Manchester City presvedčivo prekonal Arsenal výsledkom 4 : 1, a tak pravdepodobne získa aj tretí titul šampióna za radom.

Bez ohľadu na to, že je Arsenal stále v čele tabuľky s dvojbodovým náskokom, sotvaže sa stane majstrom. Belasí totiž zatiaľ zohrali o dva zápasy menej a s ohľadom na to v akej sú forme, treba očakávať, že v oboch triumfujú a že sa z -2 dostanú na +4, čo by malo stačiť na to, aby rutinovane do konca majstrovstiev obhájili prvé miesto.

Arsenal za sebou má výbornú sezónu. S mladými tímom bez veľkých hviezd takmer od začiatku boli v čele rebríčka, ale sa pokles formy neustále očakával. Prišiel v najhoršom možnom momente, keď sa sezóna rozhoduje a vo chvíli, keď Manchester City hrá takmer bez chyby. Arsenal, z druhej strany, z posledných štyroch zápasov získal iba tri body a práve preto, najpravdepodobnejšie, zostane bez šampiónskeho titulu.

Začalo sa to na Veľkú noc, keď si dovolili premrhať náskok proti Liverpoolu, pokračovalo remízou proti West Hamu a kulminovalo aj ďalšou remízou proti poslednému Southamptonu, ktorý je jednou nohou takmer už v druhej lige.

Nakoniec, stredajšia prehra proti Manchestru asi definitívne znamená, že Arsenal stráca krok. Ibaže, na začiatku sezóny, keby im niekto ponúkol druhé miesto a boj o titul do poslednej chvíle, určite by akceptovali. Ale, takéto klišé tvrdenia by nás zaujímať nemali, lebo hovoríme o faktoch.

Ťažko však odhadnúť, čo očakávať od Gunners v novej sezóne. Bola táto, stále aktuálna, iba nečakaným úspechom, alebo Arteta ozaj vybudoval tím a mentalitu tímu, ktorý má na vysoké ciele?!

Uvidíme. Po prvé uvidíme, či sa im podarí v tíme udržať najlepších jednotlivcov, akými sú Saka, Ødegaard, Smith Rowe a iní. Arsenal má bohatú tradíciu, samozrejme, aj bohatú pokladnicu, ale nie takú, akú majú City, Newcastle, ale aj kluby zo zahraničia, ako napríklad PSG, Real Madrid či niektoré iné.

Pre nich je dôležité, že si znovu zahrajú v Lige majstrov, a je to argument, ktorý bude dôležitý aj pre zachovanie spomenutých nositeľov hry, aby v klube zostali.

Sezóna 2022/2023 je príliš zaujímavá

Keď ide o ostatné tímy v Premiér lige musíme spomenúť Aston Villu, ktorá finišuje fantasticky. Momentálne kotvia na piatom mieste, ale nezabudnime, že koncom októbra, keď na lavičke Stevena Gerrarda vystriedal Unai Emery, Villa bola na 17. pozícii.

Hrajú vo veľmi dobrej forme, a preto bude veľkým občerstvením, ak si nakoniec vybojujú európsku súťaž. Klub sa po veľkej kríze, dokonca aj po vypadnutí do Championshipu, v ktorom hrali až tri sezóny, znovu stabilizoval a potešujúce je to, že sa niekdajší majster Európy pomaly, ale predsa vracia na scénu.

Ligu majstrov si pravdepodobne vybojujú Manchester United a Newcastle United, Liverpool sa bude musieť uspokojiť Ligou Európy v najlepšom prípade. Šancu stále má Tottenham Hotspur, ale aj menšie celky, ktoré v aktuálnej sezóne hrajú veľmi dobre, predovšetkým Brighton, Brentford a Fulham.

Agónia Chelsea pokračuje, v stredu doma prehrali proti spomenutému Brentfordu a bližšie ku k zostupu, ako ku európskym súťažiam.

Veru zaujímavo bude aj v boji o záchranu. Zatiaľ sú pod čiarou Leicester City, Everton a spomenutý Southampton, ktorý najviac mešká. Leicester má katastrofálnu sezónu za sebou, nedávny senzačný šampión Anglicka sa tak môže ocitnúť v druhej triede, kým Everton už niekoľko sezón neustále tancuje v nebezpečnej zóne. Veru by bolo už aj spravodlivo, žeby sa konečne pošmykli, bez ohľadu na veľkú tradíciu, ktorú majú.

Z nebezpečnej zóny zatiaľ utiekol Nottingham Forest, vďaka triumfu nad Brightonom, ale ak chcú aj v nasledujúcej sezóne hrať v elitnej triede, musia získať aj ďalšie body. Bezpeční nie sú ani Leeds, Bournemouth a West Ham.

Po dlhšom období je pred nami veľmi napínavý a zaujímavý záver majstrovstiev Anglicka. Tak v boji o titul, tiež v boji o európske pozície, ako aj v boji o záchranu. Posledné kolá sú na programe v týchto týždňoch a Premiér liga vyvrcholí o mesiac, 28. mája.