Traja mladí a renomovaní hudobníci – Una Stanić, Nemanja Stanković a Vladimir Milošević, zjednotili svoje talenty a tvorivé sily do skupiny Corda Piano Trio. Koncertovať budú v sobotu 29. apríla v Mestskej koncertnej sieni v Novom Sade.

Corda Piano Trio bolo založené v minulom roku a nedávno sa stalo súčasťou európskej umeleckej siete Le Dimore del Quartetto, ktorá podporuje komornú hudbu a európsku kultúrnu tradíciu. Traja členovia Corda Piano Tria sú nositeľmi mnohých uznaní a vystupovali na javiskách spolu so svetovými hudobnými virtuózmi, ako aj na významných festivaloch.

Una Stanić sa roku 2014 stala najmladšou členkou Viedenského komorného orchestra a získala početné ceny na medzinárodných súťaženiach. Získala štipendium maestra Claudia Abbada v Taliansku, štipendium rakúskej pokrajiny Štajersko za popredného mladého hudobníka, ako aj štipendiá hudobných akadémií v Lichtenštajnsku, Francúzsku a v Holandsku. Roku 2018 bola vyhlásená za Mladú hrdinku Srbska v oblasti kultúry a umenia.

Nemanja Stanković vystupoval po celej Európe, ale aj v Severnej Amerike (USA, Kanada, Mexiko), v Ázii (Japonsko) a v Afrike (Senegal, Tunisko), ako aj na medzinárodných festivaloch BEMUS, NIMUS, Mokranjčevi dani, Cellissimo, ParkSommer, Alpen Classica, Miguel Bernal Jiménez, Kotor Art, Čelo fest, ZUM… Jeho album Tragovi bol zaradený medzi 5 najlepších vydaní roku 2020 vo výbere The Violoncello Foundation z New Yorku.

Vladimir Milošević tiež koncertoval na mnohých svetových festivaloch. Ako laureát súbehu Concerti in Villa v talianskom meste Vicenza získal príležitosť vystupovať v chýrečnej sieni Carnegie Hall v New Yorku. Mal koncertné turné aj v Juhoafrickej republike a v Austrálii. Viackrát vystupoval spolu so Stefanom Milenkovićom.

Koncert Corda Piano Tria v Novom Sade sa začne o 20.00 hodine.