Od roku 2021 Obec Báčsky Petrovec je jeden matričný obvod a pozostáva z prostredí Báčsky Petrovec, Hložany, Kulpín a Maglić, takže sa v tomto duchu vedú aj matričné knihy. Uviedla nám to v rozhovore matrikárka na petrovskom úrade Mária Kováčová-Kyseľová. Nás tentoraz zaujímalo dianie na tomto poli v Hložanoch a týka sa roku 2022.

Matrikárka Kováčová-Kyseľová nám ochotne poskytla tieto údaje: „Ako všetci vieme, deti sa už dávno nerodia doma, ale v nemocnici. To znamená, že všetci malí Hložančania, ktorí sa vlani narodili, narodili sa v Novom Sade, tam sú zapísaní do matriky narodených. Predsa môžeme poskytnúť údaj o tom, koľko bábätiek pribudlo do Hložian. Vlani do Hložian pribudlo 16 detí, z toho 7 dievčat a 9 chlapcov.

Dievčatá dostali tieto mená: Nina, Michaela, Irena, Simona, Kristína, Leonora a Kalina. Chlapci dostali tieto mená: dvaja dostali meno Viktor a potom nasledujú Ján, Andrej, Saša, David, Viliam, Bojan a Daniel. Keď ide o prírastok do rodín, 4 deti sú narodené ako prvé do rodiny, 6 ako druhé, 5 ako 3 a 1 ako štvrté dieťa v rodine.

Prirovnáme to s matrikou spred 100 rokov. V roku 1922 je zapísaných neuveriteľných 107 detí, to je až 91 detí narodených viac ako teraz. Pravda, vtedy novorodeniatka aj často mreli, alebo mreli malé deti. Prezrela som si tú matriku dôkladnejšie a zistila, že z tých 107 detí v útlom veku umrelo 18, takže je to ešte stále veľmi veľký rozdiel, vlani 16 detí a roku 1922 89 detí, ktoré prežili.

Hložany sú dedina s dosť stabilným počtom obyvateľstva, ktoré sa predsa stále trochu zmenšuje. Pravda, v posledných desaťročiach sa už aj toto mení, obyvateľov je menej aj na papieri, podľa mojej mienky zo 200 obyvateľov žije v zahraničí a v sčítaní obyvateľstva sa aj oni počítajú.“

„Naše matriky napovedajú, že v roku 2022 bolo tu 23 sobášov. Kto sa to v Hložanoch sobášil? Najmenej Hložančania. Z týchto 22 sobášov priamy súvis s Hložanami malo iba 9 sobášov, 5 párov bolo z Hložian

a ešte k tomu boli 2 nevesty a 3 ženísi z Hložian. Úhrnne 7 neviest bolo z Hložian, 5 z Nového Sadu, 3 z Petrovca, 2 zo Slovenska a po jednej z Maglića, Silbaša, Despotova, Mladenova a zo Selenče. Celkovo 8 ženíchov bolo z Hložian, 4 z Petrovca, 4 z Nového Sadu, 2 z Čelareva a po jednom z Kulpína, Kaću, Maglića, Báčskej Palanky a zo Slovenska.

Pozerajúc sa na vek, 2 najmladšie nevesty mali 19 rokov a najmladší ženích mal 21 rokov. Iba v jednom sobáši ženích a mladucha boli starší ako 50 rokov. Ostatné sobáše boli medzi mladými vo veku od 20 do 35 rokov. Iba 5 sobášov bolo bez svadby, väčšina ostatných bola na Oáze, iba 4 sobáše boli v Dome kultúry.“

„V roku 2022 v Hložanoch bolo 31 pohrebov. Dvadsiati dvaja Hložančania sú zapísaní v obecnej matrike, 21 zomreli doma v Hložanoch a jedna spoluobčianka zomrela v Kanade, teda rodina urobila prípis jej smrti do domácej matriky. Siedmi Hložančania zomreli v nemocniciach v Novom Sade, v Petrovaradíne alebo v Kamenici. Úhrnne zomrelo 17 žien a 13 mužov. Najstaršia žena bola Mária Jovankovičová narodená v roku 1928 a najmladšia Mária Ďurišová narodená v roku 1967. Najstarší muž bol Ján Ferík narodený v roku 1944 a najmladší Vladimír Potfaj narodený v roku 2004. Teraz je najstarší Hložančan Samuel Burčiar, ktorý sa narodil v roku 1930, a najstaršie ženy sú Mária Dudková a Anna Chlpková narodené v roku 1928,“ uzavrela svoj riport matrikárka Mária Kováčová-Kyseľová.