Hoci je už pomerne vysoký dátum v roku a fašiangové obdobie je za nami, v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci si predsa nechceli dať ujsť príležitosť a aj tohto roku pre žiakov zorganizovali večierok pod maskami. Veď práve takto aspoň raz v roku žiaci majú možnosť zahrať sa na niekoho iného, zahaliť sa do masiek, buď vyrobených vlastnoručne za pomoci rodičov, či ostatnej rodiny, alebo tých kúpených, a predvádzať sa na maškaráde.

V pondelok 13. marca predvečerom v aule Základnej školy Jána Čajaka bola maškaráda. Aj školské chodby zaplnili zvedaví rodičia, ktorí sa pričinili o to, aby ich deti mali radosť. Zoskupili sa do tried a po skupinách sa potom každá trieda nižších ročníkov predvádzala pred hodnotiacou komisiou, ktorá hodnotila originalitu a kreatívnosť masiek. Boli pritom aj aktivistky z vyšších tried, ktoré ich usmerňovali, a potom, kým komisia pozostávajúca zo žiakov, profesorov a hostí z kultúrnych inštitúcií nevyniesla ortieľ o ôsmich maskách, ktoré aj odmenila, spolu sa zabávali a tancovali s mladšími školákmi. Napokon vyhlásili aj tri najpútavejšie masky.

Najpáčivejšie boli masky z doma dostupných materiálov, ktoré takto skôr než by sa vyhodili na smetisko, takto dostali svoj „druhý život“.

Masiek aj tohto roku bolo viac ako 200 a toto tradičné školské podujatie v Petrovci vystalo iba v čase pandémie. Tohto roku sa na plné obrátky vrátilo do školského kalendára. Na úvod sa prítomným prihovorila aj riaditeľka školy Dr. Zdenka Dudićová.