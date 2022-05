Pred celým polstoročím skupina Cycle získala určitú popularitu v Anglicku, pokým v ostatnej časti sveta dlho zostávala relatívne neznámym menom. Ale roku 2018 vyšla reedícia ich starých nahrávok pod názvom Cosmic Clouds, čo vzbudilo osobitný záujem fanúšikov menej známeho a progresívneho hardrocku.

Skupina Cycle vznikla roku 1968 v meste Middlesborough v anglickej oblasti North Yorkshire a založil ju gitarista a spevák John Whittingham. Spolu s bubeníkom Normanom Smithom a basgitaristom Ronniem Pattersonom formovali trio, ktoré sa vďaka intenzívnym skúškam dopracovalo k solídnemu hardrockovému prejavu, čím si rýchlo vybudovali reputáciu svojráznej koncertnej atrakcie a v nasledujúcich rokoch vystupovali aj s takými menami, akými boli Uriah Heep, Atomic Rooster, Mott the Hoople alebo Van der Graaf Generator. Avšak Cycle sa nikdy nedožili veľkej slávy a všetci členovia skupiny mali aj obyčajné zamestnania, takže vraj nebolo ľahko dať do súladu nočné koncertovanie s denným odchodom do práce.

Koncerty bývali v rôznych prostrediach a priestoroch a v súlade s tým Cycle prispôsobovali repertoár rozličnému obecenstvu – okrem vlastných skladieb hrávali aj známejšie piesne iných interpretov, medzi ktorými napr. boli Lucy in the Sky with Diamonds (The Beatles), Child in Time (Deep Purple) alebo Fairies Wear Boots (Black Sabbath). Občas koncertovali aj v kluboch, kde predvečerom bývala tombola pre starších občanov – keď Cycle začínali so zvukovou skúškou, babky si dlaňami zapchávali uši a na otázku, čo by si chceli vypočuť, odpovedali: „Choďte preč!“

Prvý album Cycle nahrali roku 1971, ale vydali ho vo veľmi malom náklade (99 kusov), ktorý hlavne rozposlali hudobným vydavateľstvám a ostatnú časť rozdelili medzi priateľmi. Tie platne sú teraz raritou, ktoré majú veľkú hodnotu medzi zberateľmi. Roku 1973 nahrali aj druhý album, ktorý sa im vtedy dokonca ani nepodarilo vydať, ale nahrávky sú zaradené na vydanie Cosmic Clouds z roku 2018 (vo vydavateľstve Rise Above Records). Zaujímavé je, že na tom druhom albume Cycle vedľa štandardných nástrojov používali aj zvukový oscilátor, a preto sa ich vtedajší prejav porovnáva so zvukom známej space-rockovej skupiny Hawkwind.

Podľa mienky mnohých znalcov hardrockovej hudby Cycle si svojou kvalitou v prvej polovici 70. rokov zasluhovali významnejšiu reputáciu, ale predsa zostali undergroundovým javom, o ktorom sa až dnes dozvedá trochu širšie obecenstvo.