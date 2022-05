Minister financií Siniša Mali stretol sa dnes v Maďarsku s ministrom zahraničných vecí a obchodu Péterom Szijjártóm. Po stretnutí minister Mali vyhlásil, že pre nadchádzajúcu zimu Srbsko v Maďarsku uskladní 500 miliónov m³ plynu.

Týmto sa spresnil dohovor medzi prezidentom Aleksandrom Vučićom a premiérom Maďarska Viktorom Orbánom, ktorý avizovali na nedávno otvorenom Medzinárodnom poľnohospodárskom veľtrhu v Novom Sade. Ako vtedy povedali, v Maďarsku sa bude môcť uskladniť od 300 do 500 m³ plynu.

Minister oznámil, že skladovanie plynu na dvoch miestach v Maďarsku sa začne najneskôr do konca júna, pričom poukázal na to, že tranzit plynu plynule prúdi aj zo smeru Srbska do Maďarska a naopak.

Uviedol tiež, že Maďarsko sa stalo po Nemecku a Číne tretím zahraničným obchodným partnerom našej krajiny a druhým v Európe a vyjadril poďakovanie vláde Maďarska za jej podporu. Na dnešnom stretnutí sa zamerali aj na spoluprácu medzi srbskou elektrárňou a maďarskou energetickou spoločnosťou MVM a dosiahla sa dohoda, že ich zástupcovia budú už v budúci týždeň v Belehrade rokovať o spolupráci a spoločných investíciách do obnoviteľných zdrojov energie.