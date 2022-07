Vlani v polovici decembra doc. PhDr. Michal Babiak, Mr. (1961), oslávil svoje šesťdesiatiny. Hoci tento kulpínsky rodák dlhodobo žije a pracuje na Slovensku, nepreťal laná spolupráce ani s tunajšími slovenskými inštitúciami.

V roku 2021, v oslavnom roku, mu v Báčskom Petrovci tlačou vyšli dve knihy. Prvá je kniha pôvodných drám Slovo a gesto a ďalšia je zameraná k deťom. Sú to zozbierané divadelné hry pre deti s jednoznačným výstražným pomenovaním Pozor, dieťa na javisku!.

Dr. Michal Babiak základnú školu ukončil v rodisku, gymnaziálne štúdiá na petrovskom gymnáziu. Potom na Filozofickej fakulte Novosadskej univerzity vyštudoval slovenský jazyk a literatúru a postgraduálne štúdiá absolvoval na Katedre juhoslovanských literatúr a svetovej literatúry tej istej fakulty. V Bratislave na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského vyštudoval estetiku, kde od roku 1991 aj pôsobí. V súčasnosti je docentom na Katedre estetiky. Okrem toho pôsobí aj na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a v súčasnosti je aj interným režisérom a umeleckým šéfom Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi.

Vydal viacero monografických publikácií, ako aj kníh dramatických textov. Na vydanie pripravil aj výbery z diela Vladimíra Hurbana Vladimírova, Jozefa Podhradského, Štefana Petruša, Michala Harpáňa a Michala Ďugu. Pôsobí aj ako divadelný a operný režisér vo viacerých krajinách.

Kniha Pozor, dieťa na javisku! obsahuje štyri Babiakove divadelné hry pre deti. Sú to: Dobrodružstvá smelého Zajka, Rozprávka o rybárovi a rybke, O pyšnej princeznej Krásomile a šikovnom kráľovi Miloslavovi a Peter Pan a Santa Claus. Na záver je autorov doslov Dlho som si ani len nepomyslel, že budem písať divadelné hry pre deti. Knihu ilustrovala akademická maliarka Emília Valentíková-Labátová (1992) z Báčskeho Petrovca.

Publikáciu Michala Babiaka Pozor, dieťa na javisku! s podtitulom Divadelné hry pre deti spoločne vydali Slovenské vydavateľské centrum a Slovenský kultúrny klub v Srbsku, obe z Báčskeho Petrovca. V rámci SVC je to 117. zväzok edície Včielka a zároveň je to 292. publikácia vydaná v tomto vydavateľstve. Publikácia rozmerov 21 x 14 cm, vytlačená na ofsetovom papieri, zviazaná do tvrdej väzby, v rozsahu 136 strán, vyšla s vročením 2021. V náklade 150 kusov ju vytlačila tlačiareň Futura v Novom Sade.