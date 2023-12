Mikuláš vie potešiť aj skôr ako 6. decembra. Tak to bude aj tohto roku, a to konkrétne v priestoroch Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade.

V sobotu 2. decembra malí šafárikovci budú mať najprv tvorivú dielňu, kde spolu so staršími spolkármi budú vyrábať vianočné pohľadnice. Kostýmovaný muž Mikuláš so svojimi akože pomocníkmi – anjelom a čertom – zavítajú do Šafárika o 11. hodine, kde deťom rozdelia balíčky. A tak ako sa patrí, detičky sa Mikulášovi za darčeky odvďačia príležitostným programom – básničkami a pesničkami.