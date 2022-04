PARTIZAN – MLADOSŤ 1 : 3

(26 : 28, 24 : 26, 25 : 23, 18 : 25)

Volejbalisti petrovskej Mladosti v rozhodujúcom zápase v Báči zahrali naplno, zaslúžene vyhrali a získali titul majstra. Ovzdušie v športovej hale Tvrđava v Báči bolo veľmi dobré. Zápas sledovalo vyše 500 divákov.

Zápas, ako sa aj očakávalo, bol neistý, tak ako sa patrí pre dve najlepšie mužstvá v lige. Hostia z Petrovca od začiatku zahrali naplno a dokázali, že sú predsa len kvalitnejší celok. Nedovolili súperovi, aby sa ujali vedenia. Keď vyhrali prvé dva sety, ktoré im stačili na získanie titulu, došlo k uvoľneniu. Predseda klubu Emil Fejzulahi na tomto zápase v úlohe trénera na palubovku vyviedol hráčov s menšou minutážou. Domáci to využili a tretí set riešili vo svoj prospech. V štvrtom sete hostia znovu zahrali naplno a v konečnom zaslúžene oslavovali.

MLADOSŤ: Vladimír a Branislav Krnáčovci, Daniel a Darko Stojanovićovci, Brkić, Barna, Unković, Dupljanin, Anđelić, Benka, Sýkora, Babić

Tak Petrovčania zaznamenali jeden z najväčších, ak nie aj najväčší úspech v dejinách klubu. Získali titul majstra 2. srbskej ligy – severná skupina, a tým aj právo bojovať v baráži o postup do 1. ligy Srbska. Okrem Petrovčanov v baráži budú bojovať Topličanin z Prokuplja, Partizan 2 Belehrad a Antena z Kruševca. Baráž sa bude hrať v dňoch 25. až 27. apríla, avšak vo chvíli písania tohto príspevku stále nevedno, kde sa bude hrať. Mladosť by chcela, aby sa hralo v Petrovci, ibaže sú určité prekážky technickej prírody, čiže treba opraviť semafor a niektoré reflektory v športovej hale ZŠ Jána Čajaka. Okrem toho potrebné sú aj značné finančné prostriedky na organizáciu, ubytovanie a stravovanie hráčov, úhrada rozhodcom, v čom klub očakáva pomoc lokálnej samosprávy, ale aj iných sponzorov. V každom prípade VK Mladosť by nevyhovovalo, aby sa hralo mimo Petrovca, lebo sa turnaj bude hrať v pracovné dni, čo by vzhľadom na to, že viacerí hráči Mladosti sú v pracovnom pomere klubu, spôsobilo určité problémy v zostave.

MLADOSŤ – KULPÍN (ženy) 3 : 0

MLADOSŤ: Bažíková, Stracinská, Faboková, Zorňanová, Nikolajevićová, Greksová, Vujačićová, Valentíková, Tatliaková, Kaňová, Filipovićová, Pećaninová

V predposlednom kole druhej Vojvodinskej volejbalovej ligy pre ženy v Petrovci zohrali zápas volejbalistky Mladosti a susedného Kulpína. Tak ako sa očakávalo, Petrovčanky na tomto zápase úplne dominovali a zaslúžene vyhrali (25 : 14, 25 : 23, 25 : 13). Celok Kulpína do Petrovca prišiel iba so šiestimi hráčkami a za takých okolností kládol slušný odpor.

V poslednom kole Petrovčanky zohrajú s družstvom Soko v Novej Gajdobre, kde ich tiež minimálne dva sety delia od titulu majstra a postupu do Vojvodinskej ligy.