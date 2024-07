V sobotu 27. júla sa realizoval 17. ročník najväčšieho obecného folklórneho podujatia Na Badínskych vŕškach.

Bohatý program, tiež pekné počasie, ale najmä veľa pohody a dobrej nálady si mohli užiť na hornom futbalovom ihrisku v Badíne účastníci Na Badínskych vŕškach. Po prvýkrát na tomto podujatí vystúpil aj súbor zo zahraničia, a to KUS Petrovská družina z Petrovca. Svojím hodinovým programom, výborným tancom a spevom, tiež nádhernými krojmi oduševnili tamojšie obecenstvo a organizátorov – Obec Badín, Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici a Banskobystrický samosprávny kraj. Starosta Badína Pavel Hric im vyjadril nesmiernu vďaku za účasť, s nádejou, že nie po prvýkrát vystúpili na badínskom podujatí.

V sobotu popoludní, keď prebiehal hlavný program, súťažilo sa aj vo varení špeciálnej fučky.

Inak hostitelia pripravili bohatý program pre spolkárov z Petrovca, a to návštevu artikulárneho kostola a tiež Vodného hradu v Hronseku. Pre stavbu v Hronseku bolo vybrané miesto, kde bolo hronovisko. Všade na okolí boli močiare a v bezprostrednej blízkosti rieka Hron. Stavba napriek tomu nebola nikdy zaplavená. Dňa 7. júla 2008 na 32. zasadnutí Výboru UNESCO v kanadskom Quebecu bol kostol aj so zvonicou zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Pozreli si aj najstaršiu stavbu v dedine, goticko-renesančný kaštieľ z roku 1576, tzv. Vodný hrad, ktorý patril Géczyovcom. Neskôr tento hrad vlastnili šľachtické rody Soosovci de Poltár, Battikovci z Vlkanovej, Schmideghovci, Róthovci z Kráľovej a keď sa dedička róthovského majetku Johanna vydala za grófa Jozefa Telekyho de Szék, prešiel majetok na rod Telekyovcov. Potom, čo sa vystriedalo viac vlastníkov, dostal sa Vodný hrad do správy pamiatkového úradu. Aj napriek výskytu vody v priekope (pri povodni) nenasiakli vodou.