Komorný zbor Musica viva v Báčskom Petrovci na čele so svojou dirigentkou Marienou Stankovićovou-Krivákovou tohto roku usporiadal 3. v poradí Festival slovenských populárnych piesní pre deti pod názvom Na krídlach piesní. Koncert bol včera podvečer v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.

Festival nie je súťažného rázu, ale má za cieľ vytvoriť priestor pre spevavé deti, ktoré nemajú často možnosť vystupovať na populárnu nôtu, lebo ostatné festivaly sú pre ľudový spev. Prvoradým zámerom podujatia je priviesť deti na javisko a sústavne ich pripravovať na verejné vystupovanie.

V podstate slová tohto rázu vyslovila na začiatku festivalu organizátorka Mariena Stankovićová-Kriváková. Pritom zdôraznila, že „festival je zameraný na to, aby sme propagovali zábavné pesničky našich domácich slovenských autorov, ale aj slovenských autorov zo zahraničia, tiež i pesničky, ktoré sú preložené do slovenského jazyka a sú zábavného žánru. Tento žáner u nás sa pestoval veľa rokov, kým sme tuná mali festival Selenča – Petrovec a v blízkej Selenči tiež. A potom i Zlatý kľúč už iba v Selenči. Detské pesničky sa presťahovali až do Kovačice do Banátu a my sme zostali na suchu – bez toho, aby sme všetci mohli byť prítomní na koncerte, kde sa tieto piesne predvádzajú, a preto aj máme taký cieľ, aby sme ich priblížili nášmu publiku v Báčke, aby sme tie, ktoré sme už počuli raz na festivale v Selenči, či v Kovačici, mohli počuť aj my. Hľadáme najkrajšie pesničky a verím, že sa zhodnete s nami, že sme ich také aj navyberali,“ prihovorila sa Stankovićová-Kriváková.

Na nedeľňajšom programe odzneli piesne skladateľov Ľuboslava Majeru, Samuela Kováča st., Kvetoslavy Benkovej, Eleny Krošlákovej, Tomáša Kmeťa, Samuela Kováča ml., Jána Dišpitera, Juraja Súdiho ml., Juraja Súdiho, Harolda Arlena, Jána Šofranka a Adama Torňoša, Vladimíra Kováča, Maríny Kaňovej, Jaroslava Fúseka, Anity Hlavatej a Slovenky Benkovej.

Dokopy diváci mali možnosť vypočuť si 22 hudobných čísel. Spevákov nacvičili Mariena Stankovićová-Kriváková, Olivera Popadićová a Juraj Súdi. Účastníci programu tohto roku boli mladí sólisti z Petrovca, Hložian, Kulpína a Selenče. Javisko patrilo od tých najmladších po žiakov vyšších ročníkov základnej školy.

V programe vystupovali deti z Petrovca – skupina Perličky z Ymkárne, Anna Zimová a Zara Rakočevićová, Timea Stupavská (Hložany), Lýdia Hodoličová, Petra Krošláková (Hložany), Lara Vindišová (Hložany), Ema Povolná a Ela Andrášiková, Nina Častvenová, Lana Sabolčká, Marienka Martinková, Mila Ragová (Selenča), Hana Petrášová (Selenča), Lucia Kevenská, Viktória Rojková, Miroslav Hemela, Lucia Hodoličová, Marína Stracinská, Petra Dobríková (Hložany), Sára Chalupková, Martina Sklabinská (Kulpín), Lenka Hodoličová a Simona Sýkorová.

Najmenších spevákov sprevádzala skupina Perličky a tých trochu starších spevácka skupina ZŠ Jána Čajaka a ZŠ Jána Amosa Komenského z Kulpína.

Hosťami koncertu boli mladí muzikanti, skupina Čarodejníci z Kulpína: Martina Sklabinská a Anela Lakatošová pod taktovkou Samuela Kováča, ako aj na záver programu skupina YMCA Music pod vedením Michala Struhára. Takmer všetky piesne odzneli za sprievodu nahrávok z počítača, spolu so sprievodom živého prednesu. Na syntetizátore hral Ivan Galamboš a na gitare Samuel Kováč. Selenčanov na syntetizátore sprevádzal aj Juraj Súdi.

Všetkým účastníkom festivalu na záver udelili spomienkové diplomy a primerané darčeky. Koncert sa úspešne zorganizoval aj vďaka podpore početných sponzorov, ktorých vymenovala moderátorka Viera Dorčová-Babiaková.