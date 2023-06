Svetový deň životného prostredia, ktorý sa každoročne 5. júna oslavuje rôznymi aktivitami a kampaňami s cieľom upozorniť verejnosť na mnohé ekologické problémy a potrebu ochrany životného prostredia, zorganizovali aj v Novom Sade, a to v Dunajskom parku, kde bola predstavená platforma Digitálna prezentácia novosadských parkov, aplikácia, ktorá poskytuje všeobecné informácie o novosadských parkoch, chránených prírodných zdrojoch a ich obsahu. V rámci tejto aplikácie majú občania prístup k virtuálnej prehliadke, ktorá umožňuje virtuálnu prechádzku po novosadských parkoch.

Primátor Nového Sadu Milan Đurić sa so svojimi kolegami poprechádzal po Dunajskom parku, kde sa okrem realizácie pravidelných opatrení na údržbu zelene uskutočnili dva významné projekty pre zachovanie a fungovanie parku.

Prvý projekt sa týkal úpravy systému odvádzania dažďovej vody, závlahového systému a revitalizácie jazera, zatiaľ čo druhý sa týkal úpravy chodníkov a náhorných plošín, plotov a mobiliáru v parku.

„ VKP Gradsko zelenilo krásne udržiava Dunajský park, najstarší park v Novom Sade, a robí to všetko pre to, aby bol známy ako najobľúbenejší a najdostupnejší park v Novom Sade. Z dôvodu chátrania existujúcej kanalizácie, systému napúšťania a vyprázdňovania veľkého a malého jazera vznikla potreba celkovej revitalizácie systému a vybudovania závlahy. Čo sa týka ostatných parkov v meste a ochrany zelene, môžem povedať, že naša Mestská správa pre ochranu životného prostredia pracuje na ekologizácii obetavo a strategicky, aby sme spoločnými silami čo najskôr dosiahli spoločný cieľ a nový titul, a to je Zelené hlavné mesto Európy,“ povedal primátor Milan Đurić.

Zdroj: novisad.rs