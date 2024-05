Na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom končí ďalšia generácia žiakov. Maturanti v školskom roku 2023/2024 sú zoradení do troch tried – dvoch so slovenským vyučovacím jazykom a jedna trieda žiakov svoje stredoškolské vyučovanie ukončila v srbskom vyučovacom jazyku.

Dnes o 18. hodine v gymnaziálnej telocvični bude prvý polčas maturitnej zábavy, aký je zvykom na tomto gymnáziu usporiadať na konci každého školského roka už dlhý rad rokov. Druhý polčas bude v niektorej z reštaurácií.

Program maturitnej zábavy zvyčajne začína intonáciou hymny školákov Gaudeamus Igitur a pokračuje s pripravenými bodmi maturantov. Sú to slohové práce, pesničky a rozlúčka so školou a triednymi profesormi. Končí sa to valčíkom maturantov s rodičmi.