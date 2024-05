Športová verejnosť, ale predovšetkým mnohí futbaloví priaznivci sa kriticky pozerajú na stredajšie finále Konferenčnej ligy medzi gréckym Olympiacosom a talianskou Fiorentinou. Ide o to, že naozaj sme mali príležitosť sledovať jedno z najslabších a najnudnejších finále v UEFA súťažiach v posledných rokoch.

Olympiacos nakoniec po predĺžení triumfoval a získal svoju prvú európsku trofej v klubových dejinách, zatiaľ čo Fiorentina prehrala dva roky zaradom vo finále tej istej súťaže.

Pravda, zápas o trofej nebol na úrovni, ale by sme za to mali kritizovať kompletnú súťaž? Sotvaže. V ktorých iných prípadoch by spomenuté dva celky mali možnosť vôbec bojovať o trofej? Mali by Olympiacos, Fiorentina, či vlani West Ham a predtým AS Rím vôbec šancu v konkurencii v Lige majstrov či v Európskej lige? Samozrejme, že nie, lebo do spomenutých súťaží sa ani nekvalifikovali. Tak prečo takýmto celkom, ktoré proste nemajú rozpočty ako PSG, Manchester City či Real Madrid alebo Liverpool odobrať tú možnosť súťažiť so sebe rovnými?

V tom je čaro Konferenčnej ligy a v tom je ťah UEFA celkom spravodlivý a dobrý. Jasné, možno to pozerať aj z aspektu, že sa týmto spôsobom v centrálnej futbalovej organizácii v Európe snažili umlčať tých menších a slabších. Možno sa, ale im neodobrali možnosť zahrať si európsky futbal.

Veď práve v Konferenčnej lige po prvýkrát v dejinách svojho predstaviteľa v skupinovej fáze UEFA súťaží mala Bosna a Hercegovina, Faerské ostrovy či Island. K tomu, kedy by v skupine niektorej inej UEFA súťaže hrali aj TSC, Čukarički, Spartak Trnava, Olimpija Ľubľana a ďalší? Možno by hrali, nikdy sa nevie, nech teraz nehovoríme o možnostiach a nech neznehodnocujeme ich potenciály, ale v každom prípade treba byť reálni.

Tak aj Olympiacos, ako sme spomenuli, získal svoju prvú európsku trofej v dejinách. Zápas ako taký bol veľmi skromný, ale skôr za to môže taktika obidvoch trénerov, ako samotná súťaž.

Vďaka triumfu v Konferenčnej lige majú Gréci zabezpečenú Európsku ligu v budúcej sezóne, teda aj samotný triumf vo finále, okrem trofeje prináša aj garantovanú pozíciu v skupine kvalitnejšej súťaže. Je to dodatočnou odmenou.

Konferenčná liga v budúcej sezóne tiež mení svoj formát

Keď všetko zhrnieme, Konferenčná liga spĺňa svoju úlohu. Zažije zmenu len vo svojej štvrtej sezóne existencie, lebo sa formát aj tejto súťaže, rovnako ako aj Ligy majstrov v Európskej lige, od sezóny 2024/2025 mení.

Predovšetkým sa to vzťahuje na skupinovú fázu, v ktorej viac nebudú osobitné skupiny, ale všetkých 36 klubov budú v jednej a tímy by mali zohrať osem zápasov na základe žrebu, ktorý urobí počítač, teda o štyri kluby v skupinovej fáze bude viac.

Osobitná je znovu téma, že aj v Konferenčnej lige primát majú predovšetkým kluby z bohatšej Západnej Európy, ale je to už otázka aj politická, aj sociologická, tiež vo všeobecnosti ekonomická.

Za doterajšie tri sezóny sme mali troch víťazov – AS Rím, West Ham a teraz Olympiacos. Vo finále ešte boli Fiorentina, vlani a tohto roku, tiež Feyenoord v premiérovom vydaní súťaže.